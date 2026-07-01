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Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 13:00 |
250
0

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Одессе

01 июля 2026, 13:00 |
250
0
Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 13:00 встречаются Черноморец Одесса и Кривбасс Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдут в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф.

Одесская команда выиграла Первую лигу и поднялась в классе, а криворожский клуб Луганская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26.

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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