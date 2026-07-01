Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Одессе
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
1 июля в 13:00 встречаются Черноморец Одесса и Кривбасс Кривой Рог.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдут в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф.
Одесская команда выиграла Первую лигу и поднялась в классе, а криворожский клуб Луганская команда заняла 7-е место в УПЛ 2025/26.
Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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