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Товарищеские матчи
Черноморец
01.07.2026 13:00 – FT 2 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 16:04 | Обновлено 01 июля 2026, 16:45
827
0

Спарринг с автоголом. Черноморец в контрольном матче обыграл Кривбасс

Поединок «Черноморец» – «Кривбасс» завершился со счетом 2:1

01 июля 2026, 16:04 | Обновлено 01 июля 2026, 16:45
827
0
Спарринг с автоголом. Черноморец в контрольном матче обыграл Кривбасс
ФК Кривбасс
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Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В среду, 1 июля, одесский «Черноморец» провел товарищеский матч с криворожским «Кривбассом».

«Черноморец» открыл счет уже на пятой минуте. После розыгрыша стандарта мяч в свои ворота отправил игрок «Кривбасса» Ян Юрчец.

После перерыва «Кровбасс» сравнял счет. Но через несколько минут Виталий Фарасеенко снова вывел «Черноморец» вперед. Этот гол позволил одесситам одержать победу.

Товарищеский матч. Одесса. 1 июля

«Черноморец» (Одесса) – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 2:1

Голы: Фарасеенко (62), Юрчец (5, автогол) – Джовани (54)

«Кривбасс»: Кемкин (Хома, 46; Данлади, 82), Юрчец (к) (Кононихин, 69), Виливальд (Чернушкин, 69), Джонс (Маяков, 62), Бекавац (Боржес, 46), Араухо (Сотников, 6) (Миронюк, 69), Джованни (Задоенко, 69), Сек (Губенко, 69), Мулик (игрок на просмотре, 62).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец - Кривбасс Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Ян Юрчец Виталий Фарасеенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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