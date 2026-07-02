Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.
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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
После перерыва Динамо пропустило гол. Омар Аль-Сави отличился ударом головой на 53-й минуте. Но уже на 56-й минуте Виталий Буяльский заработал пенальти и сам его реализовал (1:1). На 76-й минуте Борисав Бурмаз забил с 11-метрового для Рапида (2:1). Мохаммед Камара поставил точку на 89-й минуте (3:1).
Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
Киевская команда ранее сыграла три спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1) и польского клуба Вечиста Краков (4:2).
Товарищеский матч. Австрия, 2 июля 2026
Динамо Киев (Украина) – Рапид Бухарест (Румыния) – 1:3
Голы: Виталий Буяльский, 56 (пен) – Омар Эль-Сави, 53, Борисав Бурмаз, 76 (пен), Мохаммед Камара, 89
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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