Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

После перерыва Динамо пропустило гол. Омар Аль-Сави отличился ударом головой на 53-й минуте. Но уже на 56-й минуте Виталий Буяльский заработал пенальти и сам его реализовал (1:1). На 76-й минуте Борисав Бурмаз забил с 11-метрового для Рапида (2:1). Мохаммед Камара поставил точку на 89-й минуте (3:1).

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда ранее сыграла три спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1) и польского клуба Вечиста Краков (4:2).

Товарищеский матч. Австрия, 2 июля 2026

Динамо Киев (Украина) – Рапид Бухарест (Румыния) – 1:3

Голы: Виталий Буяльский, 56 (пен) – Омар Эль-Сави, 53, Борисав Бурмаз, 76 (пен), Мохаммед Камара, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча