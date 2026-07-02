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Товарищеские матчи
Динамо Киев
02.07.2026 18:00 – FT 1 : 3
Рапид Бухарест
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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 20:31 | Обновлено 02 июля 2026, 20:44
6110
13

Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

02 июля 2026, 20:31 | Обновлено 02 июля 2026, 20:44
6110
13 Comments
Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

После перерыва Динамо пропустило гол. Омар Аль-Сави отличился ударом головой на 53-й минуте. Но уже на 56-й минуте Виталий Буяльский заработал пенальти и сам его реализовал (1:1). На 76-й минуте Борисав Бурмаз забил с 11-метрового для Рапида (2:1). Мохаммед Камара поставил точку на 89-й минуте (3:1).

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда ранее сыграла три спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1) и польского клуба Вечиста Краков (4:2).

Товарищеский матч. Австрия, 2 июля 2026

Динамо Киев (Украина) – Рапид Бухарест (Румыния) – 1:3

Голы: Виталий Буяльский, 56 (пен) – Омар Эль-Сави, 53, Борисав Бурмаз, 76 (пен), Мохаммед Камара, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи Рапид Бухарест учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Виталий Буяльский пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 13
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План обкакаться перед стартом Лиги Европы перевыполнен 
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+4
Таке саме буде з другими ромунами, натякнули до чого готуватися фанатам...
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+3
Накуй ці качелі зі складом,  потрібно вже награвати основу під ЛЄ
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Обосрались по плану подготовки!
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+2
З нетерпінням чекаю на Динамо в єврокубках 🤣
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Два жиди дурні остались на світі круті менеджери Суркіси
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+1
Позорище прости Господи 
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+1
Ну ничего. То товарняк
Зато ЛК возьмут !!
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0
пенальті . ну звісно , пенамо лише з пенальті і змогло один затовкати 
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0
залізничники Рапіда покарали совкових ;)
вечір видався на славу
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0
хахаха
браво Рапід
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0
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