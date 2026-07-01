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02.07.2026 18:00 - : -
Рапид Бухарест
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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 11:47 |
1369
0

Динамо Киев – Рапид Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

01 июля 2026, 11:47 |
1369
0
Динамо Киев – Рапид Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла три спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1) и польского клуба Вечиста Краков (4:2).

Динамо Киев – Рапид Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рапид Бухарест
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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