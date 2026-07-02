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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 17:07 | Обновлено 02 июля 2026, 17:48
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Назван стартовый состав Динамо на матч против Рапида из Бухареста

2 июля в 18:00 в Австрии пройдет товарищеский поединок столичного клуба

02 июля 2026, 17:07 | Обновлено 02 июля 2026, 17:48
1504
5 Comments
Назван стартовый состав Динамо на матч против Рапида из Бухареста
ФК Динамо
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Назван стартовый состав киевского Динамо на очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла три спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1) и польского клуба Вечиста Краков (4:2).

Стартовый состав Динамо на матч против Рапида из Бухареста

Динамо: Суркис, Коробов, Биловар, Тиаре, Вивчаренко, Малыш, Рубчинский, Буяльский (кап), Огундана, Герич, Герреро

Запас: Ольховый, Манько, Торрес, Дикий, Бленуце, Гусев, Редушко, Волошин

Инфографика

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Динамо Киев товарищеские матчи Рапид Бухарест учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ну это типа второй состав
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Де Пономаренко?
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0
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Ну норм,главное есть сын,зять,сват,брат..
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-1
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