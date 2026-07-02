Назван стартовый состав Динамо на матч против Рапида из Бухареста

Назван стартовый состав киевского Динамо на очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.

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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла три спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1) и польского клуба Вечиста Краков (4:2).

Стартовый состав Динамо на матч против Рапида из Бухареста

Динамо: Суркис, Коробов, Биловар, Тиаре, Вивчаренко, Малыш, Рубчинский, Буяльский (кап), Огундана, Герич, Герреро

Запас: Ольховый, Манько, Торрес, Дикий, Бленуце, Гусев, Редушко, Волошин

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