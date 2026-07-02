ФОТО. Как Динамо готовилось к контрольному матчу с бухарестским Рапидом

Киевское Динамо завершило подготовку к очередному контрольному матчу на подготовительном сборе в Австрии.

Динамо в спарринге 2 июля в 18:00 встретится с командой Рапид Бухарест.

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28 июня киевское Динамо завершило вторую неделю подготовки к сезону 2026/27 на летних сборах в Австрии победным спаррингом с краковским клубом Вечиста (4:2).

29 июня после этого поединка динамовцы получили небольшой отдых. Тренерский штаб бело-синих предоставил игрокам выходной. Футболисты получили возможность немного отдохнуть после упорной и старательной работы на футбольном поле, а также набраться сил перед новым микроциклом.

30 июня очередной день учебно-тренировочного сбора киевского Динамо в Австрии начался с утренней тренировки, главной темой которой стала организация прессинга и выход из-под давления соперника.

Перед началом занятия главный тренер Игорь Костюк обратился к команде с традиционной установкой, после чего футболисты поздравили с днем рождения массажистов первой команды Андрея Солдаткина и Геннадия Коса. После этого динамовцы выполнили пробежку и комплекс разминочных упражнений. Вратари, как обычно, работали отдельно по индивидуальной программе под руководством тренеров голкиперов.

Далее полевые игроки перешли к упражнениям на пасинг. Команда разделилась на три группы, которые соревновались между собой: за отведенное время нужно было выполнить как можно больше точных передач и нанести удар по маленьким воротам.

Основную часть тренировки тренерский штаб посвятил тактическим аспектам игры. Футболисты отрабатывали действия при прессинге соперника и варианты выхода из-под него. Сначала эти элементы шлифовались на ограниченных участках поля, а затем были интегрированы в игровую серию, проходившую в формате от штрафной площади до штрафной, где главный акцент также делался на правильных действиях под прессингом.

Погодные условия остаются непростыми. После вчерашней грозы жара немного спала, однако сохраняется высокая влажность. Несмотря на жаркую и душную погоду, динамовцы продолжают целенаправленную подготовку к новому сезону.

30 июня вечернее занятие бело-синих объединило интенсивную скоростную работу и упражнения с мячом, направленные на совершенствование взаимодействия в атаке.

Первая часть тренировки была посвящена развитию скоростных качеств. Футболисты выполнили серию спринтерских забегов на дистанциях 30 и 60 метров, работая над взрывной скоростью и динамикой.

После этого команда перешла к работе с мячом. Основной акцент делался на быстром розыгрыше и завершении атак ударами по воротам. Для выполнения упражнений футболистов разделили на четыре команды: игроки обороны соревновались между собой, а атакующая группа – между собой.

Интересно, что активное участие в игровых сериях вместе с футболистами приняли и представители тренерского штаба. Главный тренер Игорь Костюк присоединился к упражнениям в составе атакующей группы, а его ассистент Анатолий Бессмертный работал вместе с защитниками, поддерживая высокий темп занятий собственным примером.

Приятной новостью стало то, что к индивидуальной работе после травмы приступил защитник Александр Тымчик. Футболист уже выполняет беговые упражнения, постепенно приближаясь к возвращению в общую группу.

1 июля, в среду, бело-синие провели две тренировки. Большим вызовом для динамовцев стали погодные условия – жару, которая в последнее время царила в Австрии, сменили дожди. В ночь перед тренировкой и сразу после нее над футбольным полем пронесся ливень. Несмотря на трудности, футболисты и тренерский штаб находились в хорошем настроении.

Перед началом тренировки команда поздравила защитника Владислава Дубинчака и ассистента главного тренера Мацея Кендзерека, которые сегодня празднуют день рождения. Оба именинника прошли через праздничный коридор. Также поздравления получил полузащитник Андрей Ярмоленко, который накануне присоединился к команде и сразу включился в тренировочный процесс.

Проведя разминку, игроки перешли к выполнению основного объема работы. В первой половине тренировки внимание уделялось беговой работе и передачам. Далее в рамках подготовки к будущим спаррингам отрабатывали игровые элементы. Динамовцы в группах совершенствовали прессинг, фланговые подачи и завершение атак ударами по воротам.

1 июля вечером киевляне провели теоретическое занятие, во время которого осуществят последние приготовления к спаррингам. Динамо ожидают контрольные матчи против бухарестского Рапида (2 июля) и ЛАСК (3 июля).

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