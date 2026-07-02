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Товарищеские матчи
Динамо Киев
02.07.2026 18:00 – 2 0 : 0
Рапид Бухарест
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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 17:56 | Обновлено 02 июля 2026, 18:16
1540
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Динамо Киев – Рапид Бухарест. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

02 июля 2026, 17:56 | Обновлено 02 июля 2026, 18:16
1540
3 Comments
Динамо Киев – Рапид Бухарест. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Динамо
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Товарищеский матч

Динамо Киев – Рапид Бухарест – 0:0

Динамо: Суркис, Коробов, Биловар, Тиаре, Вивчаренко, Малыш, Рубчинский, Буяльский, Огундана, Герич, Герреро

Запас: Ольховый, Манько, Торрес, Дикий, Бленуце, Гусев, Редушко, Волошин

Рапид Бухарест: Айоани, Бубаня, Грамены, Громада, Добре, Крамер, Оня, Петрила, Поп, Ямбор, Игнат

Стадион: HF-Stadion (Бад-Вимсбах)

В четверг, 2 июля, киевское «Динамо» проведет четвертый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии, где сыграет против «Рапида» из Румынии. Матч состоится в Вельсе (Австраия), на поле стадиона «Huber Arena», начало в 18:00.

Команда Игоря Костюка полным ходом продолжает готовиться к старту нового сезона, проведя уже три спарринга. Киевляне сыграли вничью со Славией из Чехии (1:1), а затем обыграли словацкую Жилину (5:1) и польскую Вечисту (4:2). Что касается «Рапида», то «железнодорожники» в прошлом сезоне также могли претендовать на попадание в еврокубки, но к сожалению команда завершила сезон на пятой строчке, которая не гарантировала «Рапиду» путевку даже в Лигу конференций.

Интересно то, что киевское «Динамо» стартует в Лиге Европы как раз с двухматчевого противостояния с румынской «Университатей Клуж», а потому для столичного клуба данный контрольный матч может стать идеальным шансом более подробно для себя понять, каким образом играет их будущий соперник на фоне других коллективов во внутреннем чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рапид» Бухарест, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
2 июля 2026 -
18:00
Рапид Бухарест
Победа Динамо 1.66 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рапид Бухарест товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Игорь Костюк текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 3
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вболівальники Рапіда ненавидять їхнє місцеве дінамо бухарест , яке для них символізує силовиків диктатури Чаушеску
тому чудово розуміють українців , які ненавидять києвський залишок совєтчіни
давайте ж порвіть мусорських побратимів своїх ворогів!
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-2
Рапід був створений простими залізничниками , а дінамо бере початок від нквс і чекістів
вибір українців за кого вболівати , очевидний
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-2
Все буде добре. Рапід Бухарест переможе
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-2
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