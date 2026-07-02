Товарищеский матч

Динамо Киев – Рапид Бухарест – 0:0

Динамо: Суркис, Коробов, Биловар, Тиаре, Вивчаренко, Малыш, Рубчинский, Буяльский, Огундана, Герич, Герреро

Запас: Ольховый, Манько, Торрес, Дикий, Бленуце, Гусев, Редушко, Волошин

Рапид Бухарест: Айоани, Бубаня, Грамены, Громада, Добре, Крамер, Оня, Петрила, Поп, Ямбор, Игнат

Стадион: HF-Stadion (Бад-Вимсбах)

В четверг, 2 июля, киевское «Динамо» проведет четвертый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии, где сыграет против «Рапида» из Румынии. Матч состоится в Вельсе (Австраия), на поле стадиона «Huber Arena», начало в 18:00.

Команда Игоря Костюка полным ходом продолжает готовиться к старту нового сезона, проведя уже три спарринга. Киевляне сыграли вничью со Славией из Чехии (1:1), а затем обыграли словацкую Жилину (5:1) и польскую Вечисту (4:2). Что касается «Рапида», то «железнодорожники» в прошлом сезоне также могли претендовать на попадание в еврокубки, но к сожалению команда завершила сезон на пятой строчке, которая не гарантировала «Рапиду» путевку даже в Лигу конференций.

Интересно то, что киевское «Динамо» стартует в Лиге Европы как раз с двухматчевого противостояния с румынской «Университатей Клуж», а потому для столичного клуба данный контрольный матч может стать идеальным шансом более подробно для себя понять, каким образом играет их будущий соперник на фоне других коллективов во внутреннем чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рапид» Бухарест, за которой можно следить в украинской версии сайта.