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Товарищеские матчи
Полесье
02.07.2026 18:00 – FT 4 : 1
Сабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 20:03 | Обновлено 02 июля 2026, 20:11
629
0

Два спарринга за день. Полесье на сборах разгромило чемпионов Азербайджана

Голы забили Леандру Андраде, Олег Федор, Борис Крушинский, Игорь Краснопир

02 июля 2026, 20:03 | Обновлено 02 июля 2026, 20:11
629
0
Два спарринга за день. Полесье на сборах разгромило чемпионов Азербайджана
ФК Полесье
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Житомирское Полесье 2 июля сыграло первый из двух запланированных контрольных матчей.

Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

2 июля в 18:00 Полесье нанесло поражение команде Сабах Баку (4:1), чемпиону Азербайджана. Игра прошла за закрытыми дверями.

Голами за Полесье отличились Леандру Андраде, Олег Федор, Борис Крушинский и Игорь Краснопир.

В этот же день в 20:30 Полесье другим составом сыграет с австрийским клубом Вергль. Видеотрансляция будет доступна для болельщиков.

Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ сезона 2025/26 и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Сабах Баку (Азербайджан) – 4:1

Голы: Леандру Андраде, 22, Олег Федор, 37, Борис Крушинский, 58, Игорь Краснопир, 90 – гол, 48

Видеофрагменты матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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