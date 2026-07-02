Два спарринга за день. Полесье на сборах разгромило чемпионов Азербайджана

Житомирское Полесье 2 июля сыграло первый из двух запланированных контрольных матчей.

Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

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2 июля в 18:00 Полесье нанесло поражение команде Сабах Баку (4:1), чемпиону Азербайджана. Игра прошла за закрытыми дверями.

Голами за Полесье отличились Леандру Андраде, Олег Федор, Борис Крушинский и Игорь Краснопир.

В этот же день в 20:30 Полесье другим составом сыграет с австрийским клубом Вергль. Видеотрансляция будет доступна для болельщиков.

Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ сезона 2025/26 и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Сабах Баку (Азербайджан) – 4:1

Голы: Леандру Андраде, 22, Олег Федор, 37, Борис Крушинский, 58, Игорь Краснопир, 90 – гол, 48

Видеофрагменты матча