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Полесье
02.07.2026 18:00 – FT 4 : 1
Сабах
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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 15:35 | Обновлено 03 июля 2026, 15:48
498
0

Полесье – Сабах – 4:1. Первый ассист Бущана в карьере. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

03 июля 2026, 15:35 | Обновлено 03 июля 2026, 15:48
498
0
Полесье – Сабах – 4:1. Первый ассист Бущана в карьере. Видео голов и обзор
ФК Полесье
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Житомирское Полесье сыграло контрольный матч на сборах в Австрии.

2 июля в 18:00 Полесье нанесло поражение команде Сабах Баку из Азербайджана (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня разгромила клуб, который имеет статус чемпиона Азербайджана.

Голами за Полесье отличились Леандру Андраде, Олег Федор, Борис Крушинский и Игорь Краснопир.

Интересно, что Крушинский забил после передачи голкипера Георгия Бущана, для которого это первый ассист в карьере.

Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Сабах Баку (Азербайджан) – 4:1

Голы: Леандру Андраде, 22, Олег Федор, 37, Борис Крушинский, 58, Игорь Краснопир, 90 – Велько Симич, 48

Видео матча

Видео голов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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