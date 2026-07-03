Полесье – Сабах – 4:1. Первый ассист Бущана в карьере. Видео голов и обзор
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Житомирское Полесье сыграло контрольный матч на сборах в Австрии.
2 июля в 18:00 Полесье нанесло поражение команде Сабах Баку из Азербайджана (4:1).
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Команда Руслана Ротаня разгромила клуб, который имеет статус чемпиона Азербайджана.
Голами за Полесье отличились Леандру Андраде, Олег Федор, Борис Крушинский и Игорь Краснопир.
Интересно, что Крушинский забил после передачи голкипера Георгия Бущана, для которого это первый ассист в карьере.
Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия
Полесье Житомир (Украина) – Сабах Баку (Азербайджан) – 4:1
Голы: Леандру Андраде, 22, Олег Федор, 37, Борис Крушинский, 58, Игорь Краснопир, 90 – Велько Симич, 48
Видео матча
Видео голов
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