Полесье сыграет два спарринга за один день. Первый – за закрытыми дверями

Житомирское Полесье проведет 2 июля проведет два контрольных матча на сборах в межсезонье.

Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

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2 июля в 18:00 встретятся Полесье Житомир и команда Сабах Баку из Азербайджана. Игра пройдет за закрытыми дверями

В этот же день в 20:30 Полесье другим составом сыграет с австрийским клубом Вергль. Видеотрансляция будет доступна для болельщиков.

Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ сезона 2025/26 и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Расписание спаррингов житомирского Полесья на сборах претерпело некоторые изменения.

Соперниками в спаррингах также станут: Ягеллония (9 июля), Тироль (10 июля), Симидзу С-Палс (14 июля). Виктория Пльзень (14 июля).

Впереди у волков – шесть контрольных поединков в Австрии и выезд в Кошице на первый матч против Копенгагена (23 июля).

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