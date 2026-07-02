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Полесье
02.07.2026 18:00 – 2 0 : 0
Сабах
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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 17:39 | Обновлено 02 июля 2026, 17:58
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0

Полесье сыграет два спарринга за один день. Первый – за закрытыми дверями

Житомирская команда 2 июля встретится с командами Сабах Баку и Вергль

02 июля 2026, 17:39 | Обновлено 02 июля 2026, 17:58
532
0
Полесье сыграет два спарринга за один день. Первый – за закрытыми дверями
ФК Полесье
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Житомирское Полесье проведет 2 июля проведет два контрольных матча на сборах в межсезонье.

Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

2 июля в 18:00 встретятся Полесье Житомир и команда Сабах Баку из Азербайджана. Игра пройдет за закрытыми дверями

В этот же день в 20:30 Полесье другим составом сыграет с австрийским клубом Вергль. Видеотрансляция будет доступна для болельщиков.

Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ сезона 2025/26 и получила бронзовые награды.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Расписание спаррингов житомирского Полесья на сборах претерпело некоторые изменения.

Соперниками в спаррингах также станут: Ягеллония (9 июля), Тироль (10 июля), Симидзу С-Палс (14 июля). Виктория Пльзень (14 июля).

Впереди у волков – шесть контрольных поединков в Австрии и выезд в Кошице на первый матч против Копенгагена (23 июля).

Инфографика

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товарищеские матчи Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Сабах Баку Ягеллония Белосток Тироль Виктория Пльзень
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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