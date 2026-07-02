Полесье – Вергль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 20:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
29 июня в 20:30 встречаются Полесье Житомир и команда Вергль из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это второй спарринг для Полесья за один день. В 18:00 Полесье другим составом играет с клубом Сабах Баку из Азербайджана.
Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Полесье – Вергль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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