Прицел на еврокубки. Полесье забило 11 мячей в ворота австрийского клуба
Вергль не оказал сопротивления, хет-трики сделали Краснопир и Филиппов
Житомирское Полесье провело второй контрольный матчи за один день на сборах в межсезонье.
2 июля в 20:30 Полесье разгромило команду Вергль из Австрии (11:0).
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Хет-трики для житомирской команды оформили Игорь Краснопир и Александр Филиппов, также отличились Владислав Велетень (дубль), Александр Андриевский, Богдан Панчишин, Михаил Раско.
Это был второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день. В 18:00 Полесье другим составом обыграло клуб Сабах Баку из Азербайджана (4:1).
Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ. Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия
Полесье Житомир (Украина) – Вергль (Австрия) – 11:0
Голы: Игорь Краснопир, 1, 11, 36, Владислав Велетень, 16 (пен), Александр Андриевский, 33, Александр Филиппов, 59, 74, 85, Владислав Велетень, 62, Богдан Панчишин, 71, Михаил Раско, 73.
Незабитый пенальти: Александр Филиппов, 59
Видеозапись матча
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видно ж , що києвські за рівнем гри на єврокубки не тягнуть . Харків'яни більше заслуговували