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Товарищеские матчи
Полесье
02.07.2026 20:30 – FT 11 : 0
Вергль
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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 22:23 | Обновлено 02 июля 2026, 22:32
664
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Прицел на еврокубки. Полесье забило 11 мячей в ворота австрийского клуба

Вергль не оказал сопротивления, хет-трики сделали Краснопир и Филиппов

02 июля 2026, 22:23 | Обновлено 02 июля 2026, 22:32
664
3 Comments
Прицел на еврокубки. Полесье забило 11 мячей в ворота австрийского клуба
ФК Полесье
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Житомирское Полесье провело второй контрольный матчи за один день на сборах в межсезонье.

2 июля в 20:30 Полесье разгромило команду Вергль из Австрии (11:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трики для житомирской команды оформили Игорь Краснопир и Александр Филиппов, также отличились Владислав Велетень (дубль), Александр Андриевский, Богдан Панчишин, Михаил Раско.

Это был второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день. В 18:00 Полесье другим составом обыграло клуб Сабах Баку из Азербайджана (4:1).

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ. Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Вергль (Австрия) – 11:0

Голы: Игорь Краснопир, 1, 11, 36, Владислав Велетень, 16 (пен), Александр Андриевский, 33, Александр Филиппов, 59, 74, 85, Владислав Велетень, 62, Богдан Панчишин, 71, Михаил Раско, 73.

Незабитый пенальти: Александр Филиппов, 59

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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а тепер подивіться не результати
ЛНЗ 6:2 Штурм
Харків 6:2 Карабах
Полісся 4:1 Сабах , Полісся 11:0 Вергль
дінамо 1:3 Рапід Бухарест
видно ж , що києвські за рівнем гри на єврокубки не тягнуть . Харків'яни більше заслуговували 
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оце справжній футбол , оце команда-машина
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