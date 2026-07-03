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Товарищеские матчи
Полесье
02.07.2026 20:30 – FT 11 : 0
Вергль
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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 15:53 | Обновлено 03 июля 2026, 15:58
383
0

Полесье – Вергль – 11:0. Хет-трики Краснопира и Филиппова. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

03 июля 2026, 15:53 | Обновлено 03 июля 2026, 15:58
383
0
Полесье – Вергль – 11:0. Хет-трики Краснопира и Филиппова. Видео голов
ФК Полесье Житомир
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Житомирское Полесье провело второй контрольный матч за один день на сборах в межсезонье.

2 июля в 20:30 Полесье разгромило команду Вергль из Австрии (11:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трики для житомирской команды оформили Игорь Краснопир и Александр Филиппов.

Дубль сделал Владислав Велетень. Также отличились Александр Андриевский, Богдан Панчишин, Михаил Раско.

Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Вергль (Австрия) – 11:0

Голы: Игорь Краснопир, 1, 11, 36, Владислав Велетень, 16 (пен), Александр Андриевский, 33, Александр Филиппов, 59, 74, 85, Владислав Велетень, 62, Богдан Панчишин, 71, Михаил Раско, 73.

Незабитый пенальти: Александр Филиппов, 59

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Видео голов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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