Полесье – Вергль – 11:0. Хет-трики Краснопира и Филиппова. Видео голов

Житомирское Полесье провело второй контрольный матч за один день на сборах в межсезонье.

2 июля в 20:30 Полесье разгромило команду Вергль из Австрии (11:0).

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Хет-трики для житомирской команды оформили Игорь Краснопир и Александр Филиппов.

Дубль сделал Владислав Велетень. Также отличились Александр Андриевский, Богдан Панчишин, Михаил Раско.

Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Вергль (Австрия) – 11:0

Голы: Игорь Краснопир, 1, 11, 36, Владислав Велетень, 16 (пен), Александр Андриевский, 33, Александр Филиппов, 59, 74, 85, Владислав Велетень, 62, Богдан Панчишин, 71, Михаил Раско, 73.

Незабитый пенальти: Александр Филиппов, 59

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Видео голов