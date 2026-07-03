Полесье – Вергль – 11:0. Хет-трики Краснопира и Филиппова. Видео голов
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Житомирское Полесье провело второй контрольный матч за один день на сборах в межсезонье.
2 июля в 20:30 Полесье разгромило команду Вергль из Австрии (11:0).
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Хет-трики для житомирской команды оформили Игорь Краснопир и Александр Филиппов.
Дубль сделал Владислав Велетень. Также отличились Александр Андриевский, Богдан Панчишин, Михаил Раско.
Товарищеский матч. 2 июля 2026. Австрия
Полесье Житомир (Украина) – Вергль (Австрия) – 11:0
Голы: Игорь Краснопир, 1, 11, 36, Владислав Велетень, 16 (пен), Александр Андриевский, 33, Александр Филиппов, 59, 74, 85, Владислав Велетень, 62, Богдан Панчишин, 71, Михаил Раско, 73.
Незабитый пенальти: Александр Филиппов, 59
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Видео голов
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