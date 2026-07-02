Назван стартовый состав Полесья на матч против австрийского клуба Вергль

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

29 июня в 20:30 встречаются Полесье Житомир и команда Вергль из Австрии.

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Это второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день.

В 18:00 Полесье другим составом обыграло клуб Сабах Баку из Азербайджана (4:1).

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Стартовый состав Полесья на матч против австрийского клуба Вергль

Полесье: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Гришкевич, Майсурадзе, Бабенко, Андриевський, Филиппов, Брагару, Велетень, Краснопир

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