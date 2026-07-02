Назван стартовый состав Полесья на матч против австрийского клуба Вергль
29 июня в 20:30 пройдет товарищеский поединок житомирской команды
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
29 июня в 20:30 встречаются Полесье Житомир и команда Вергль из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это второй спарринг для команды Руслана Ротаня за один день.
В 18:00 Полесье другим составом обыграло клуб Сабах Баку из Азербайджана (4:1).
Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Стартовый состав Полесья на матч против австрийского клуба Вергль
Полесье: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Гришкевич, Майсурадзе, Бабенко, Андриевський, Филиппов, Брагару, Велетень, Краснопир
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арда – о Месси и Роналду
Вероника обыграла Ангелину Волощук в двух сетах