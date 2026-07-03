Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК

Киевское Динамо выиграло очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречались Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии (2:0)

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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Форвард Матвей Пономаренко оформил дубль для Динамо. Он забил голы на 32-й и 80-й минутах (2:0).

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла 4 спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1), польского клуба Вечиста Краков (4:2) и Рапида из Бухареста (1:3).

🔹 Товарищеский матч

3 июля 2026. Пойербах (Австрия), Guntamatic Arena

18:00. Динамо Киев (Украина) – ЛАСК (Австрия) – 2:0

Голы: Матвей Пономаренко, 32, 80

Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзера, 40. Беловар (23. Малыш, 68), 32. Михавко, 44. Дубинчак, 6. Бражко, 8. Пихаленок (к), 10. Шапаренко, 9. Волошин, 70. Редушко (16. Огундана, 78), 11. Пономаренко (39. Герреро, 85).

ЛАСК (старт): 1. Юнгвирт, 4. Мбуямба, 6. Богард, 7. Адениран, 9. Данек, 20. Йоргенсен, 22. Аракате, 25. Дибанго, 30. Хорват (к), 43. Торнич, 52. Кебе.

Предупреждения: Михавко, 59, Волошин, 63 – Кебе, 67

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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