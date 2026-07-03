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Товарищеские матчи
Динамо Киев
03.07.2026 18:00 – FT 2 : 0
ЛАСК
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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 19:57 | Обновлено 03 июля 2026, 20:16
630
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Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК

Форвард киевского клуба забил по одному голу в каждом тайме

03 июля 2026, 19:57 | Обновлено 03 июля 2026, 20:16
630
6 Comments
Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК
ФК Динамо
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Киевское Динамо выиграло очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречались Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии (2:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Форвард Матвей Пономаренко оформил дубль для Динамо. Он забил голы на 32-й и 80-й минутах (2:0).

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла 4 спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1), польского клуба Вечиста Краков (4:2) и Рапида из Бухареста (1:3).

🔹 Товарищеский матч

3 июля 2026. Пойербах (Австрия), Guntamatic Arena

18:00. Динамо Киев (Украина) – ЛАСК (Австрия) – 2:0

Голы: Матвей Пономаренко, 32, 80

Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзера, 40. Беловар (23. Малыш, 68), 32. Михавко, 44. Дубинчак, 6. Бражко, 8. Пихаленок (к), 10. Шапаренко, 9. Волошин, 70. Редушко (16. Огундана, 78), 11. Пономаренко (39. Герреро, 85).

ЛАСК (старт): 1. Юнгвирт, 4. Мбуямба, 6. Богард, 7. Адениран, 9. Данек, 20. Йоргенсен, 22. Аракате, 25. Дибанго, 30. Хорват (к), 43. Торнич, 52. Кебе.

Предупреждения: Михавко, 59, Волошин, 63 – Кебе, 67

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика

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Динамо Киев товарищеские матчи ЛАСК учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Матвей Пономаренко Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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У кого то остались вопросы, почему ржавые журнашлюхи сайта мечтают и высирают бредни про продажу Понаморенка?Шаболды понимают что один Матвей может насадит на х*й весь многомиллионный менеджмент одного недоклуба
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Ну 2-0 з чемпіоном Австрії і володарем кубка, для нинішнього Динамо, це так нормально собі. Хоча звичайний товарняк, і сьогодні вже основа вийшла. Десь реалізація у ДК просто краща була. Ну і фактор Моті, звісно.
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У Костюка є світ чіт код на наступний сезон. Ідей тренерських не має, але цей талановитий хлопак буде тягти результати фізрука Костюка і далі. PS. До кінця сезону мінімальна сума з якої Суркіси будуть готові розпочати переговори по Пономаренко буде 50 млн евро.
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