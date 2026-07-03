Назван стартовый состав Динамо на матч против австрийского клуба ЛАСК
3 июля в 18:00 в Австрии пройдет товарищеский поединок столичного клуба
Назван стартовый состав киевского Динамо на очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.
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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
Киевская команда уже сыграла 4 спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1), польского клуба Вечиста Краков (4:2) и Рапида из Бухареста (1:3).
Стартовый состав Динамо на матч против австрийского клуба ЛАСК
Динамо: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Редушко, Пономаренко
Запас: Суркис, Ольховый, Гусев, Дикий, Герреро, Огундана, Рубчинский, Малыш, Герич
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