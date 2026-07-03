Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Динамо Киев
03.07.2026 18:00 - : -
ЛАСК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 07:59 |
477
0

Динамо Киев – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

03 июля 2026, 07:59 |
477
0
Динамо Киев – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Киевская команда уже сыграла 4 спарринга на сборах в Австрии – против Славии из Праги (1:1), словацкой Жилины (5:1), польского клуба Вечиста Краков (4:2) и Рапида из Бухареста (1:3).

Динамо Киев – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

По теме:
Футболист Динамо решил покинуть киевский клуб. Все зависит от Суркиса
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо сменил уже второй клуб за полгода
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ЛАСК
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Футбол | 02 июля 2026, 09:00 1
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»

Украинец – о том, как пообещал Де Росси присоединиться к «волкам»

Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины
Футбол | 03 июля 2026, 06:41 0
Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины
Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины

Константинос Плиш объяснил свой выбор, сравнив себя с игроком «Динамо» Шапаренко

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Футбол | 03.07.2026, 07:05
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Футбол | 02.07.2026, 08:44
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.07.2026, 09:42
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 12
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
02.07.2026, 07:00 13
Футбол
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 5
Футбол
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем