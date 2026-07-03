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Товарищеские матчи
Динамо Киев
03.07.2026 18:00 – FT 2 : 0
ЛАСК
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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 20:23 | Обновлено 03 июля 2026, 20:34
3156
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Динамо Киев – ЛАСК – 2:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

03 июля 2026, 20:23 | Обновлено 03 июля 2026, 20:34
3156
5 Comments
Динамо Киев – ЛАСК – 2:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда вышла вперед на 32-й минуте, форвард Матвей Пономаренко открыл счет (1:0).

В конце игры, на 80-й минуте Пономаренко оформил дубль (2:0) и стал героем матча.

🔹 Товарищеский матч. 3 июля 2026 года. Австрия

Динамо Киев (Украина) – ЛАСК (Австрия) – 2:0

Гол: Матвей Пономаренко, 32, 80

Видео голов и обзор матча

Дубль Пономаренко

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 32 мин

ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 80 мин

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Динамо Киев товарищеские матчи ЛАСК учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Матвей Пономаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Мотя!!!!!!! Єсссссс!!!!!
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+5
В цьому матчі грала основа киян . Перемога цілком впевнена та логічна.
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+3
Фанатская семья Динамо Киев, выходим из режима молчания! 
Ну всё, теперь можно смело отвечать на все насмешки. Обыграть австрийский ЛАСК, который играет в квалификации Лиги чемпионов, для нашего легендарного Динамо событие космического масштаба. Это вам не какой-нибудь румынский Рапид!
Дядя Коля, наш вечный и незаменимый куратор, по большому секрету рассказал, что президент румынской Университати уже позвонил Михалычам и сообщил: Мы против такого грозного Динамо играть отказываемся. Игроки Университати на такой риск не готовы.
А сами Михалычи после этой легендарной победы окончательно поверили, что в этом сезоне священная миссия Динамо Киев снова будет выполнена, и сакральное четвёртое место никуда не денется. Главное, не растерять такую чудесную форму... в товарищеских матчах🤷
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-4
Молодці, впевнено переграли третій склад австрійців. Мотря ще раз показав, що естонська Левадія не дарма платить за нього 400 тисяч гривень 
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-4
Та вы шо. Дырявые забили гол и даже выигрывают. Такая редкость, когда еще такое бывает 
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-8
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