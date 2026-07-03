Динамо Киев – ЛАСК – 2:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.

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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда вышла вперед на 32-й минуте, форвард Матвей Пономаренко открыл счет (1:0).

В конце игры, на 80-й минуте Пономаренко оформил дубль (2:0) и стал героем матча.

🔹 Товарищеский матч. 3 июля 2026 года. Австрия

Динамо Киев (Украина) – ЛАСК (Австрия) – 2:0

Гол: Матвей Пономаренко, 32, 80

Видео голов и обзор матча

Дубль Пономаренко

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 32 мин

ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 80 мин