Динамо Киев – ЛАСК – 2:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матчи на сборах в межсезонье.
3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.
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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда вышла вперед на 32-й минуте, форвард Матвей Пономаренко открыл счет (1:0).
В конце игры, на 80-й минуте Пономаренко оформил дубль (2:0) и стал героем матча.
🔹 Товарищеский матч. 3 июля 2026 года. Австрия
Динамо Киев (Украина) – ЛАСК (Австрия) – 2:0
Гол: Матвей Пономаренко, 32, 80
Видео голов и обзор матча
Дубль Пономаренко
Видеозапись матча
ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 32 мин
ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 80 мин
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Ну всё, теперь можно смело отвечать на все насмешки. Обыграть австрийский ЛАСК, который играет в квалификации Лиги чемпионов, для нашего легендарного Динамо событие космического масштаба. Это вам не какой-нибудь румынский Рапид!
Дядя Коля, наш вечный и незаменимый куратор, по большому секрету рассказал, что президент румынской Университати уже позвонил Михалычам и сообщил: Мы против такого грозного Динамо играть отказываемся. Игроки Университати на такой риск не готовы.
А сами Михалычи после этой легендарной победы окончательно поверили, что в этом сезоне священная миссия Динамо Киев снова будет выполнена, и сакральное четвёртое место никуда не денется. Главное, не растерять такую чудесную форму... в товарищеских матчах🤷