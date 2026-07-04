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04 июля 2026, 15:23 | Обновлено 04 июля 2026, 15:42
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ПОНОМАРЕНКО: «Динамо на сто процентов готово к старту евросезона»

Форвард Динамо стал автором двух мячей в ворота австрийского ЛАСКа

04 июля 2026, 15:23 | Обновлено 04 июля 2026, 15:42
278
2 Comments
ПОНОМАРЕНКО: «Динамо на сто процентов готово к старту евросезона»
ФК Динамо
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Автор двух забитых мячей в составе «Динамо» Матвей Пономаренко поделился мыслями о матче против чемпиона Австрии, клуба ЛАСК (2:0), и рассказал о готовности команды к старту в еврокубках.

– Это была последняя игра на сборах. Мы победили и с хорошим настроением будем двигаться дальше. Считаю, что мы на сто процентов готовы к началу сезона, к первой квалификационной игре в Лиге Европы. Думаю, болельщики увидели, насколько мы заряжены и готовы к квалификации. Надеемся, так же продолжим и будем радовать наших болельщиков.

– Это была игра с соперником уровня еврокубков, чемпионом Австрии. Как складывалась игра?

– Действительно, ЛАСК – хорошая команда, физически подготовленная, имеет в своем составе хороших игроков, которые могут создавать опасные моменты. Но у нас на поле была команда, мы оказались сильнее и, на мой взгляд, закономерно победили.

– На стадионе было много зрителей, как для товарищеского матча, немало украинцев. Как тебе поддержка?

– Честно – было неожиданно, ведь игра товарищеская, а трибуны были заполнены. В такой атмосфере было приятно играть, даже не было ощущения, что матч товарищеский. Спасибо всем, кто пришел на трибуны, чтобы нас поддержать.

– Что можешь сказать о первом еврокубковом сопернике «Динамо»?

– Пока не могу ничего сказать, ведь мы еще не разбирали их игру. Но впереди у нас целая неделя, будем готовиться к этому матчу. Надеемся победить.

Нашим болельщикам в Люблине хочу сказать, чтобы они приходили на стадион и поддержали нас. Приглашаем всех на игру. Будем стараться порадовать зрителей отличной игрой и положительным результатом.

Видео матча

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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блін, і нафіга щось зараз заявляти? 
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Мотя - це чумачело, нашквалт Мбапе!
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