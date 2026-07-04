ФОТО. Динамо выиграло у клуба ЛАСК последний спарринг перед еврокубками

Киевское Динамо провело заключительный контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Соперником киевлян стал ЛАСК, действующий чемпион Австрии. Столичная команда одержала уверенную победу со счетом 2:0.

В первом тайме соперники действовали осторожно и не создали большого количества моментов. На 32-й минуте Динамо вышло вперед. После быстрой атаки и передачи Николая Шапаренко Матвей Пономаренко в одно касание отправил мяч в сетку (1:0).

После перерыва ЛАСК стал действовать активнее и имел несколько шансов сравнять счет. В ответ киевляне опасно контратаковали.

Окончательный счет был установлен на 80-й минуте. Назар Волошин прорвался по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, где Пономаренко опередил защитников и оформил дубль (2:0).

Этот спарринг стал для Динамо последним перед стартом в первом квалификационном раунде Лиги Европы. 9 июля киевляне встретятся с румынской командой Университатя Клуж.

🔹 Товарищеский матч

3 июля 2026. Пойербах (Австрия), Guntamatic Arena

18:00. Динамо Киев (Украина) – ЛАСК (Австрия) – 2:0

Голы: Матвей Пономаренко, 32, 80

Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзера, 40. Биловар (23. Малыш, 68), 32. Михавко, 44. Дубинчак, 6. Бражко, 8. Пихаленок (к), 10. Шапаренко, 9. Волошин, 70. Редушко (16. Огундана, 78), 11. Пономаренко (39. Герреро, 85).

ЛАСК (старт): 1. Юнгвирт, 4. Мбуямба, 6. Богард, 7. Адениран, 9. Данек, 20. Йоргенсен, 22. Аракате, 25. Дибанго, 30. Хорват (к), 43. Торнич, 52. Кебе.

Предупреждения: Михавко, 59, Волошин, 63 – Кебе, 67

Видео голов и обзор матча

Дубль Пономаренко

Видеозапись матча

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