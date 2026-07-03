Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пономаренко оформил дубль, забив второй гол в ворота ЛАСК
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 19:47 | Обновлено 03 июля 2026, 20:18
357
0

ВИДЕО. Пономаренко оформил дубль, забив второй гол в ворота ЛАСК

Динамо получило двойной перевес на 80-й минуте товарищеского поединка

03 июля 2026, 19:47 | Обновлено 03 июля 2026, 20:18
357
0
ВИДЕО. Пономаренко оформил дубль, забив второй гол в ворота ЛАСК
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Динамо получило двойной перевес на 80-й минуте товарищеского поединка (2:0).

Форвард Матвей Пономаренко оформил дубль для Динамо в матче против клуба ЛАСК.

ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 80 мин

По теме:
Динамо Киев – ЛАСК – 2:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо Киев товарищеские матчи ЛАСК учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Матвей Пономаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03 июля 2026, 08:21 3
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона

«Ливерпуль» может усилить состав украинцем

Костюк с напарницей выиграли стартовый матч парного разряда Уимблдона
Теннис | 03 июля 2026, 16:14 7
Костюк с напарницей выиграли стартовый матч парного разряда Уимблдона
Костюк с напарницей выиграли стартовый матч парного разряда Уимблдона

Марта и Елена-Габриэла Русе обыграли тандем Мелихар / Рутлифф

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 03.07.2026, 04:14
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
ВИДЕО. Пономаренко открыл счет для Динамо в матче против клуба ЛАСК
Футбол | 03.07.2026, 18:57
ВИДЕО. Пономаренко открыл счет для Динамо в матче против клуба ЛАСК
ВИДЕО. Пономаренко открыл счет для Динамо в матче против клуба ЛАСК
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Футбол | 03.07.2026, 04:12
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 5
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 12
Бокс
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
02.07.2026, 09:00 2
Футбол
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем