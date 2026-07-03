Украина. Премьер лига03 июля 2026, 19:47 | Обновлено 03 июля 2026, 20:18
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ВИДЕО. Пономаренко оформил дубль, забив второй гол в ворота ЛАСК
Динамо получило двойной перевес на 80-й минуте товарищеского поединка
03 июля 2026, 19:47 | Обновлено 03 июля 2026, 20:18
357
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Динамо получило двойной перевес на 80-й минуте товарищеского поединка (2:0).
Форвард Матвей Пономаренко оформил дубль для Динамо в матче против клуба ЛАСК.
ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 80 мин
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