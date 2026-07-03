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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 18:57 | Обновлено 03 июля 2026, 20:17
827
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ВИДЕО. Пономаренко открыл счет для Динамо в матче против клуба ЛАСК

Киевская команда вышла вперед на 32-й минуте товарищеского поединка

03 июля 2026, 18:57 | Обновлено 03 июля 2026, 20:17
827
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ВИДЕО. Пономаренко открыл счет для Динамо в матче против клуба ЛАСК
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда вышла вперед на 32-й минуте товарищеского поединка (1:0).

Форвард Матвей Пономаренко открыл счет для Динамо в матче против клуба ЛАСК.

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 32 мин

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Динамо Киев товарищеские матчи ЛАСК учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Матвей Пономаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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