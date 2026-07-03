ВИДЕО. Пономаренко открыл счет для Динамо в матче против клуба ЛАСК

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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

3 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда ЛАСК из Австрии.

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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда вышла вперед на 32-й минуте товарищеского поединка (1:0).

Форвард Матвей Пономаренко открыл счет для Динамо в матче против клуба ЛАСК.

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ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 32 мин