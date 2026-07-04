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Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 11:00 |
212
0

Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

04 июля 2026, 11:00 |
212
0
Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

4 июля в 11:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) на стадионе им. Григория Тонкочеева.

В прошлом сезоне Эпицентр сохранил место в УПЛ, а Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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