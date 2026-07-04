Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

4 июля в 11:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Буковина Черновцы.

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Матч пройдет в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) на стадионе им. Григория Тонкочеева.

В прошлом сезоне Эпицентр сохранил место в УПЛ, а Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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