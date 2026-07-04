Украина. Премьер лига04 июля 2026, 11:00 |
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Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча
04 июля 2026, 11:00 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
4 июля в 11:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) на стадионе им. Григория Тонкочеева.
В прошлом сезоне Эпицентр сохранил место в УПЛ, а Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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