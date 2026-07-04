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Товарищеские матчи
Эпицентр
04.07.2026 11:00 – FT 4 : 0
Буковина
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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 13:18 | Обновлено 04 июля 2026, 13:19
636
0

Экзамен не сдали. Буковина «всухую» проиграла Эпицентру

Поединок «Эпицентр» – «Буковина» завершился со счетом 4:0

04 июля 2026, 13:18 | Обновлено 04 июля 2026, 13:19
636
0
Экзамен не сдали. Буковина «всухую» проиграла Эпицентру
ФК Эпицентр
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Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 4 июля, «Эпицентр» провел товарищеский матч с «Буковиной», которая после длительной паузы вернулась в элитный дивизион украинского футбола.

«Эпицентр» открыл счет на 26-й минуте. Отличился Карлос Рохас, который накануне подписал контракт на три года.

Спустя три минуты счет стал 2:0. Хоакин Сифуэнтес отобрал мяч у соперника и реализовал выход один на один.

Во втором тайме «Эпицентр» забил еще два мяча. Авторами голов стали Нене и Максим Евпак.

Товарищеский матч. Каменец-Подольский. 4 июля

«Эпицентр» (Каменец-Подольский) – «Буковина» (Черновцы) – 4:0

Голы: Рохас, 26, Сифуэнтес, 29, Нене, 71, Евпак, 82

Видеозапись матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Максим Евпак Карлос Рохас (Эпицентр) Хоакин Сифуэнтес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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