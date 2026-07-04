Экзамен не сдали. Буковина «всухую» проиграла Эпицентру
Поединок «Эпицентр» – «Буковина» завершился со счетом 4:0
Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 4 июля, «Эпицентр» провел товарищеский матч с «Буковиной», которая после длительной паузы вернулась в элитный дивизион украинского футбола.
«Эпицентр» открыл счет на 26-й минуте. Отличился Карлос Рохас, который накануне подписал контракт на три года.
Спустя три минуты счет стал 2:0. Хоакин Сифуэнтес отобрал мяч у соперника и реализовал выход один на один.
Во втором тайме «Эпицентр» забил еще два мяча. Авторами голов стали Нене и Максим Евпак.
Товарищеский матч. Каменец-Подольский. 4 июля
«Эпицентр» (Каменец-Подольский) – «Буковина» (Черновцы) – 4:0
Голы: Рохас, 26, Сифуэнтес, 29, Нене, 71, Евпак, 82
Видеозапись матча
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