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Товарищеские матчи
Эпицентр
13.07.2026 19:00 – FT 1 : 3
Локомотива Загреб
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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 20:54 | Обновлено 13 июля 2026, 22:05
566
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Эпицентр в Словении проиграл спарринг хорватскому клубу Локомотива Загреб

Команда УПЛ уступила в товарищеском матче со счетом 1:3

13 июля 2026, 20:54 | Обновлено 13 июля 2026, 22:05
566
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Эпицентр в Словении проиграл спарринг хорватскому клубу Локомотива Загреб
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел первый контрольный матч на сборах в Словении.

13 июля в 19:00 Эпицентр проиграл клубу Локомотива Загреб из Хорватии (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее команда Сергея Нагорняка отправилась в Словению на заключительный сбор перед стартом сезона. Спарринг прошел в словенском городе Рогатец.

Команда УПЛ забила один гол, но пропустила три раза. На 81-й минуте матчи отличился Нил Кош.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Товарищеский матч. Рогатец (Словения). 13 июля 2026. 19:00

Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 1:3

Голы: Нил Кош, 81 – игроки соперника, 45+1, 49, 84

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Локомотива Загреб контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Нил Кош
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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