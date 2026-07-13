Эпицентр в Словении проиграл спарринг хорватскому клубу Локомотива Загреб

Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел первый контрольный матч на сборах в Словении.

13 июля в 19:00 Эпицентр проиграл клубу Локомотива Загреб из Хорватии (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее команда Сергея Нагорняка отправилась в Словению на заключительный сбор перед стартом сезона. Спарринг прошел в словенском городе Рогатец.

Команда УПЛ забила один гол, но пропустила три раза. На 81-й минуте матчи отличился Нил Кош.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Читайте также: Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб

Товарищеский матч. Рогатец (Словения). 13 июля 2026. 19:00

Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 1:3

Голы: Нил Кош, 81 – игроки соперника, 45+1, 49, 84

Фотогалерея