Эпицентр в Словении проиграл спарринг хорватскому клубу Локомотива Загреб
Команда УПЛ уступила в товарищеском матче со счетом 1:3
Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел первый контрольный матч на сборах в Словении.
13 июля в 19:00 Эпицентр проиграл клубу Локомотива Загреб из Хорватии (1:3).
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Ранее команда Сергея Нагорняка отправилась в Словению на заключительный сбор перед стартом сезона. Спарринг прошел в словенском городе Рогатец.
Команда УПЛ забила один гол, но пропустила три раза. На 81-й минуте матчи отличился Нил Кош.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Товарищеский матч. Рогатец (Словения). 13 июля 2026. 19:00
Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 1:3
Голы: Нил Кош, 81 – игроки соперника, 45+1, 49, 84
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