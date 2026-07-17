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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 15:23 | Обновлено 17 июля 2026, 15:42
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Товарищеские матчи, 16 июля. Результативная ничья Харькова, поражение ЛНЗ

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

17 июля 2026, 15:23 | Обновлено 17 июля 2026, 15:42
131
0
Товарищеские матчи, 16 июля. Результативная ничья Харькова, поражение ЛНЗ
ФК ЛНЗ
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Эпицентр Каменец-Подольский проиграл команде Горица (Велика-Горица) из Хорватии (0:1). Команда Сергея Нагорняка проводит сбор в Словении. Спарринг прошел в словенском городе Краньска-Гора. Соперники забили гол на последней, 90-й минуте, отличился Иван Цвиянович.

ЛНЗ Черкассы уступил команде Гезтепе из Турции (0:2). ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева завершает сборы в Словении. Товарищеский матч прошел на стадионе FTC Lesce в Словении. Голы забили: Ноа Сонко Сундберг, 15, Амин Черни, 55.

Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии разошлись миром (3:3). Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит сборы в Австрии. Товарищеская игра прошла на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф. Голы забили: Иван Багрий, 31, Карлос Парако, 36, 72 – Филип Чигак, 47, 53, Мик ван Бюрен, 71.

Товарищеские матчи. 16 июля 2026

  • 16.07. 03:30. Хьюстон Динамо (США) – Америка де Кали (Колумбия) – 2:1
  • 16.07. 04:30. Кавасаки Фронтале (Япония) – Ванрауре (Япония) – 0:0
  • 16.07. 04:30. Реал Солт-Лейк (США) – Бернли (Англия) – 4:1
  • 16.07. 09:00. Ноа (Армения) – Сюник (Армения) – 2:0
  • 16.07. 11:30. Вараждин (Хорватия) – Кустошия (Хорватия) – 3:1
  • 16.07. 13:00. ГКС Катовице (Польша) – Ракув (Польша) – 1:1
  • 16.07. 15:00. Амедспор (Турция) – Динамо Батуми (Грузия) – 2:0
  • 16.07. 15:00. Копенгаген (Дания) – Виборг (Дания) – 2:1
  • 16.07. 15:00. Пушкаш Академия (Венгрия) – Башакшехир (Турция) – 0:2
  • 16.07. 17:00. Аланьяспор (Турция) – Тиквеш (Северная Македония) – 2:2
  • 16.07. 17:00. Нюрнберг II (Германия) – Аустрия Лустенау (Австрия) – 1:0
  • 16.07. 17:00. Орхус Фремад (Дания) – Брабран (Дания) – 2:0
  • 16.07. 17:00. Штефенешть (Румыния) – Титу (Румыния) – 3:0
  • 16.07. 17:30. Бокель (Черногория) – БСК Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – 0:2
  • 16.07. 18:00. Горица (Хорватия) – Эпицентр (Украина) – 1:0
  • 16.07. 18:30. Пакш (Венгрия) – Белупо (Хорватия) – 5:3
  • 16.07. 18:30. Харьков (Украина) – Градец-Кралове (Чехия) – 3:3
  • 16.07. 18:30. Камьяни (Северная Македония) – Арсими (Северная Македония) – 2:4
  • 16.07. 19:00. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гезтепе (Турция) – 0:2
  • 16.07. 19:00. Моравия Моравица (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 2:2
  • 16.07. 19:00. Ягеллония (Польша) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0
  • 16.07. 19:15. Слован Братислава (Словакия) – Пафос (Кипр) – 3:2
  • 16.07. 19:30. Аполлон (Кипр) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:0
  • 16.07. 19:30. Беса Биль/Бьенн (Швейцария) – Биль (Швейцария) – 0:4
  • 16.07. 19:30. Вараждин (Хорватия) – Белтинци (Словения) – 2:0
  • 16.07. 19:30. Нойштадт (Австрия) – КПР (Англия) – 1:3
  • 16.07. 20:00. Лендорф (Австрия) – Атус Фельден (Австрия) – 0:2
  • 16.07. 20:00. Омония (Кипр) – Панетоликос (Греция) – 2:1
  • 16.07. 20:30. Лоренцвайлер (Люксембург) – Вальферданж (Люксембург) – 3:5
  • 16.07. 21:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Арсенал Тиват (Черногория) – 6:0
  • 16.07. 21:00. Риека (Хорватия) – Ядран Декани (Словения) – 2:0
  • 16.07. 21:30. Гленавон (Северная Ирландия) – Донкастер (Англия) – 0:5
  • 16.07. 21:30. Приштина Берн (Швейцария) – Янг Бойз II (Швейцария) – 2:0
  • 16.07. 21:30. Бангор (Северная Ирландия) – Ардс (Северная Ирландия) – 2:0

Видео матчей

По теме:
Харьков – Градец-Кралове – 3:3. Дубль Карлоса Парако. Видео голов и обзор
Эпицентр – Горица – 0:1. Пропустили на 90-й минуте. Видео гола и обзор
Подготовка продолжается. Александрия и Виктория провели спарринги на сборах
товарищеские матчи видео голов и обзор Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Горица (Хорватия) Харьков Младен Бартулович Градец-Кралове Карлос Парако Гезтепе ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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