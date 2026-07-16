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Товарищеские матчи
ЛНЗ
16.07.2026 19:00 – FT 0 : 2
Гёзтепе
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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 21:23 |
347
0

Последний спарринг. Черкасский ЛНЗ всухую проиграл турецкому клубу Гезтепе

Вице-чемпионы Украины завершают учебно-тренировочные сборы в Словении

16 июля 2026, 21:23 |
347
0
Последний спарринг. Черкасский ЛНЗ всухую проиграл турецкому клубу Гезтепе
ФК ЛНЗ
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Черкасский клуб ЛНЗ провел последний контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 19:00 ЛНЗ Черкассы уступил команде Гезтепе из Турции (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперники забили голы на 15-й и 55-й минутах и выиграли со счетом 2:0.

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева заканчивает учебно-тренировочные сборы в Словении.

Товарищеский матч пройдет на стадионе FTC Lesce в Словении.

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

Товарищеский матч

16 июля 2026. Словения. FTC Lesce

19:00. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гезтепе (Турция) – 0:2

Голы: Ноа Сонко Сундберг, 15, Амин Черни, 55

ЛНЗ: Самойленко (Ледвий, 46) – Дайко (Муравский, 56), Дидык (Драмбаев, 64), Пасич, Роман (Доник, 64) – Якубу, Таллес Бренер (Твердохлеб, 46), Пастух, Микитишин (игрок на просмотре, 64) – Теди Цара, Кравчук (Коди Дэвид, 46).

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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