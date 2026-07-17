ЛНЗ Черкассы – Гезтепе – 0:2. Завершен сбор в Словении. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
Черкасский клуб ЛНЗ провел последний контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
16 июля в 19:00 ЛНЗ Черкассы уступил команде Гезтепе из Турции (0:2).
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Соперники забили голы на 15-й и 55-й минутах и выиграли со счетом 2:0.
ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева заканчивает учебно-тренировочные сборы в Словении.
Товарищеский матч прошел на стадионе FTC Lesce в Словении.
Товарищеский матч
16 июля 2026. Словения. FTC Lesce
19:00. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гезтепе (Турция) – 0:2
Голы: Ноа Сонко Сундберг, 15, Амин Черни, 55
ЛНЗ: Самойленко (Ледвий, 46) – Дайко (Муравский, 56), Дидык (Драмбаев, 64), Пасич, Роман (Доник, 64) – Якубу, Таллес Бренер (Твердохлеб, 46), Пастух, Микитишин (игрок на просмотре, 64) – Теди Цара, Кравчук (Коди Дэвид, 46).
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Фотогалерея
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