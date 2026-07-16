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Украинский клуб ЛНЗ проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

16 июля в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Гезтепе из Турции.

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ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Товарищеский матч пройдет на стадионе FTC Lesce в Словении.

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

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ЛНЗ Черкассы – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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