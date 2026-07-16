ЛНЗ Черкассы – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинский клуб ЛНЗ проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
16 июля в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Гезтепе из Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Товарищеский матч пройдет на стадионе FTC Lesce в Словении.
Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.
ЛНЗ Черкассы – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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