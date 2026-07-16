Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ Черкассы – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
ЛНЗ
16.07.2026 19:00 – 81 0 : 1
Гёзтепе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 19:00 | Обновлено 16 июля 2026, 19:06
334
0

ЛНЗ Черкассы – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2026, 19:00 | Обновлено 16 июля 2026, 19:06
334
0
ЛНЗ Черкассы – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский клуб ЛНЗ проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

16 июля в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Гезтепе из Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Товарищеский матч пройдет на стадионе FTC Lesce в Словении.

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

ЛНЗ будет выступать в Лиге конференций, соперником в Q2 ЛК станет бельгийский клуб Гент.

ЛНЗ Черкассы – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Антоненко прокомментировал сложную победу Оболони над Черниговом
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на спарринг с турецким Гезтепе
Динамо Загреб – ЛНЗ Черкассы – 0:0. Спарринг в Хорватии. Видеообзор матча
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Гезтепе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Футбол | 16 июля 2026, 10:21 15
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира

Главный тренер не сдержал эмоций и разнес работу арбитра в противостоянии с Аргентиной

Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16 июля 2026, 06:47 7
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Томас заявил, что его команда очень разочарована

Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах
Теннис | 16.07.2026, 16:44
Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах
Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
Футбол | 16.07.2026, 19:16
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15.07.2026, 19:45
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
15.07.2026, 06:43
Футбол
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
15.07.2026, 15:08 3
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем