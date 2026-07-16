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Товарищеские матчи
Харьков
16.07.2026 18:30 – FT 3 : 3
Градец-Кралове
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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 20:57 | Обновлено 16 июля 2026, 21:24
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Харьков в спарринге устроил голевую перестрелку с чешским Градец-Кралове

Команды забили по трия мяча, дубль оформил Карлос Парако

16 июля 2026, 20:57 | Обновлено 16 июля 2026, 21:24
504
0
Харьков в спарринге устроил голевую перестрелку с чешским Градец-Кралове
ФК Харьков
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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) сыграл контрольный матч на сборах в межсезонье.

16 июля в 18:30 Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии разошлись миром (3:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У команды УПЛ дубль оформил Карлос Парако, также забил Иван Багрий.

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеская игра прошла на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч

16 июля 2026. Кирхдорф (Австрия), Леерберг Арена.

18:30. Харьков (Украина) – Градец-Кралове (Чехия) – 3:3

Голы: Багрий, 31, Парако, 36, 72 – Чигак, 47, 53, Ван Бюрен, 71

Харьков: Варакута, Пличко, Салюк (кап), Дубко, Мартынюк, Король (Гаджиев, 76), Антюх, Яцык, Когут (Профини, 76), Багрий (Забергджа, 67), Парако.

Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Крупский, Потапенко, Шабанов, Калюжный, Рашица.

Главный тренер: Младен Бартулович.

Градец-Кралове: Задражил, Петрашек, Чигак, Данчак, Дарида (к), Михалик, Слончик, Визнер, Чех, Горак, Влканова.

Главный тренер: Давид Горейш.

Предупреждения: Дубко, 56, Когут, 76 – Дарида, 65, Горак, 76

Видео голов и обзор матча

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы Градец-Кралове контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Карлос Парако
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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