Харьков в спарринге устроил голевую перестрелку с чешским Градец-Кралове
Команды забили по трия мяча, дубль оформил Карлос Парако
Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) сыграл контрольный матч на сборах в межсезонье.
16 июля в 18:30 Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии разошлись миром (3:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У команды УПЛ дубль оформил Карлос Парако, также забил Иван Багрий.
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеская игра прошла на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Товарищеский матч
16 июля 2026. Кирхдорф (Австрия), Леерберг Арена.
18:30. Харьков (Украина) – Градец-Кралове (Чехия) – 3:3
Голы: Багрий, 31, Парако, 36, 72 – Чигак, 47, 53, Ван Бюрен, 71
Харьков: Варакута, Пличко, Салюк (кап), Дубко, Мартынюк, Король (Гаджиев, 76), Антюх, Яцык, Когут (Профини, 76), Багрий (Забергджа, 67), Парако.
Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Крупский, Потапенко, Шабанов, Калюжный, Рашица.
Главный тренер: Младен Бартулович.
Градец-Кралове: Задражил, Петрашек, Чигак, Данчак, Дарида (к), Михалик, Слончик, Визнер, Чех, Горак, Влканова.
Главный тренер: Давид Горейш.
Предупреждения: Дубко, 56, Когут, 76 – Дарида, 65, Горак, 76
Видео голов и обзор матча
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