Харьков – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
16 июля в 18:30 встречаются Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Харьков – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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