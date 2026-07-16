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Товарищеские матчи
Харьков
16.07.2026 18:30 – 3 0 : 0
Градец-Кралове
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 18:35 | Обновлено 16 июля 2026, 18:44
113
0

Харьков – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

16 июля 2026, 18:35 | Обновлено 16 июля 2026, 18:44
113
0
Харьков – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

16 июля в 18:30 встречаются Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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