Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

16 июля в 18:30 встречаются Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика