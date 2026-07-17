Харьков – Градец-Кралове – 3:3. Дубль Карлоса Парако. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии
Клуб УПЛ Харьков сыграл контрольный матч на сборах в межсезонье.
16 июля в 18:30 Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии разошлись миром (3:3).
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У команды УПЛ дубль оформил Карлос Парако, также забил Иван Багрий.
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеская игра прошла на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.
Товарищеский матч
16 июля 2026. Кирхдорф (Австрия), Леерберг Арена
18:30. Харьков (Украина) – Градец-Кралове (Чехия) – 3:3
Голы: Иван Багрий, 31, Карлос Парако, 36, 72 – Филип Чигак, 47, 53, Мик ван Бюрен, 71
Видео голов и обзор матча
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