Харьков – Градец-Кралове – 3:3. Дубль Карлоса Парако. Видео голов и обзор

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Клуб УПЛ Харьков сыграл контрольный матч на сборах в межсезонье.

16 июля в 18:30 Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии разошлись миром (3:3).

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У команды УПЛ дубль оформил Карлос Парако, также забил Иван Багрий.

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеская игра прошла на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.

Товарищеский матч

16 июля 2026. Кирхдорф (Австрия), Леерберг Арена

18:30. Харьков (Украина) – Градец-Кралове (Чехия) – 3:3

Голы: Иван Багрий, 31, Карлос Парако, 36, 72 – Филип Чигак, 47, 53, Мик ван Бюрен, 71

Видео голов и обзор матча

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