Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского Градец-Кралове

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Назван стартовый состав клуба Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.

16 июля в 18:30 встречаются Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии.

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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Харькова на матч против чешского Градец-Кралове

Харьков: Варакута, Пличко, Салюк (кап), Дубко, Мартынюк, Король, Антюх, Яцык, Когут, Багрий, Парако.

Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Крупский, Потапенко, Шабанов, Калюжный, Профини, Гаджиев, Рашица, Забергджа.

Главный тренер: Младен Бартулович

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