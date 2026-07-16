Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского Градец-Кралове
16 июля в 18:30 состоится спарринг в австрийском городе Кирхдорф
Назван стартовый состав клуба Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.
16 июля в 18:30 встречаются Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии.
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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Стартовый состав Харькова на матч против чешского Градец-Кралове
Харьков: Варакута, Пличко, Салюк (кап), Дубко, Мартынюк, Король, Антюх, Яцык, Когут, Багрий, Парако.
Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Крупский, Потапенко, Шабанов, Калюжный, Профини, Гаджиев, Рашица, Забергджа.
Главный тренер: Младен Бартулович
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