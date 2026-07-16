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Товарищеские матчи
Харьков
16.07.2026 18:30 – 3 0 : 0
Градец-Кралове
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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 18:37 | Обновлено 16 июля 2026, 18:46
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Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского Градец-Кралове

16 июля в 18:30 состоится спарринг в австрийском городе Кирхдорф

16 июля 2026, 18:37 | Обновлено 16 июля 2026, 18:46
100
0
Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского Градец-Кралове
ФК Харьков
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Назван стартовый состав клуба Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.

16 июля в 18:30 встречаются Харьков и команда Градец-Кралове из Чехии.

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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Leeberg Arena в австрийском городе Кирхдорф.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Харькова на матч против чешского Градец-Кралове

Харьков: Варакута, Пличко, Салюк (кап), Дубко, Мартынюк, Король, Антюх, Яцык, Когут, Багрий, Парако.

Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Крупский, Потапенко, Шабанов, Калюжный, Профини, Гаджиев, Рашица, Забергджа.

Главный тренер: Младен Бартулович

Инфографика

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы Градец-Кралове контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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