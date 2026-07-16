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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 15:41 | Обновлено 16 июля 2026, 15:54
24
0

Товарищеские матчи, 15 июля. Победа Буковины, поражения Зари и Харькова

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

16 июля 2026, 15:41 | Обновлено 16 июля 2026, 15:54
24
0
Товарищеские матчи, 15 июля. Победа Буковины, поражения Зари и Харькова
ФК Буковина
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Товарищеские матчи. 15 июля 2026

  • 15.07. 10:00. Касима (Япония) – Вегалта Сендай (Япония) – 5:0
  • 15.07. 10:00. Сересо Осака (Япония) – Тотиги Сити (Япония) – 1:0
  • 15.07. 11:00. Влашим (Чехия) – Кладно (Чехия) – 2:2
  • 15.07. 11:00. Йокогама Маринос (Япония) – Тегевадзаро Миядзаки (Япония) – 1:1
  • 15.07. 11:00. Стяуа Бухарест (Румыния) – Тунари (Румыния) – 3:0
  • 15.07. 11:00. Тондела (Португалия) – Варзим (Португалия) – 1:0
  • 15.07. 11:30. Бичкей (Венгрия) – III. Керулети ТУЕ УПЕ (Венгрия) – 3:4
  • 15.07. 11:30. Брегенц (Австрия) – Аустрия Лустенау (Австрия) – 1:1
  • 15.07. 11:30. Кайзер Чифс (ЮАР) – Аль-Холуд (Саудовская Аравия) – 1:1
  • 15.07. 12:00. Графичар Белград (Сербия) – Металац (Сербия) – 0:2
  • 15.07. 12:00. Дюссельдорф (Германия) – Ружомберок (Словакия) – 2:0
  • 15.07. 12:00. Зелена-Гура (Польша) – Царина Губин (Польша) – 2:3
  • 15.07. 12:00. Левен (Бельгия) – Ломмел (Бельгия) – 5:1
  • 15.07. 12:00. Лейрия (Португалия) – АД Марку 09 (Португалия) – 2:0
  • 15.07. 12:00. РААЛ Ла-Лувьер (Бельгия) – Виртон (Бельгия) – 3:1
  • 15.07. 12:00. Реал Овьедо (Испания) – Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) – 0:0
  • 15.07. 12:00. Санжуаненсе (Португалия) – Фелгейраш (Португалия) – 0:3
  • 15.07. 12:00. Фрайбург II (Германия) – Бохум II (Германия) – 0:3
  • 15.07. 12:30. Алмере Сити (Нидерланды) – Волендам (Нидерланды) – 2:1
  • 15.07. 12:30. Кабултура (Австралия) – Брисбен Роар (Австралия) – 0:3
  • 15.07. 12:30. Шавиш (Португалия) – АД Фафе (Португалия) – 4:1
  • 15.07. 13:00. Бенфика B (Португалия) – Лузитану ГК (Португалия) – 1:1
  • 15.07. 13:00. Санта-Клара (Португалия) – Леса (Португалия) – 4:0
  • 15.07. 13:00. Торреэнсе (Португалия) – Академика (Португалия) – 5:0
  • 15.07. 14:00. Падерборн II (Германия) – Ферль (Германия) – 0:1
  • 15.07. 14:00. Фредерисия (Дания) – Мафра (Португалия) – 3:2
  • 15.07. 15:00. Генк U23 (Бельгия) – РВДМ Брюссель (Бельгия) – 6:2
  • 15.07. 15:00. Эштрела Амадора (Португалия) – Навал 1893 (Португалия) – 2:0
  • 15.07. 15:00. Орхус (Дания) – Хорсенс (Дания) – 2:0
  • 15.07. 15:00. Портимоненсе (Португалия) – Риу Аве (Португалия) – 0:3
  • 15.07. 15:00. Фамаликан (Португалия) – Лузитания (Португалия) – 1:0
  • 15.07. 16:00. Зальцбург (Австрия) – Гамба Осака (Япония) – 0:3
  • 15.07. 16:00. Кудровка (Украина) – Колос-2 (Украина) – 2:0
  • 15.07. 16:00. Оболонь (Украина) – Чернигов (Украина) – 3:2
  • 15.07. 17:00. Варта Серадз (Польша) – Срода (Польша) – 2:1
  • 15.07. 17:00. Гагра (Грузия) – БКМА (Армения) – 3:1
  • 15.07. 17:00. Кан (Франция) – Пари 13 Атлетико (Франция) – 3:4
  • 15.07. 17:00. Одра Ополе (Польша) – Нетания (Израиль) – 2:4
  • 15.07. 17:00. Реймс (Франция) – Франк Борен (Бельгия) – 4:1
  • 15.07. 17:30. Ганза Росток (Германия) – Грайфсвальд (Германия) – 3:0
  • 15.07. 17:30. Единство Уб (Сербия) – Вршац (Сербия) – 1:1
  • 15.07. 17:30. Ризеспор (Турция) – Динамо Батуми (Грузия) – 3:0
  • 15.07. 18:00. Айнтрахт Франкфурт II (Германия) – Мангейм (Германия) – 2:0
  • 15.07. 18:00. Аякс (Нидерланды) – Бохум (Германия) – 1:1
  • 15.07. 18:00. Вислока Дембица (Польша) – Видзев Лодзь II (Польша) – 2:5
  • 15.07. 18:00. Гольштайн Киль (Германия) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 4:1
  • 15.07. 18:00. Энерги Котбус (Германия) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:4
  • 15.07. 18:00. Заглембе Сосновец (Польша) – Ныса (Польша) – 0:2
  • 15.07. 18:00. Злин B (Чехия) – Уничов (Чехия) – 0:1
  • 15.07. 18:00. Кишварда (Венгрия) – Буковина (Украина) – 0:1
  • 15.07. 18:00. Клермон (Франция) – Бурж 18 (Франция) – 0:0
  • 15.07. 18:00. Малженице (Словакия) – Брно B (Чехия) – 0:2
  • 15.07. 18:00. Олимпик Зернешть (Румыния) – Попешть-Леордень (Румыния) – 0:2
  • 15.07. 18:00. Пеликан (Польша) – Свит (Польша) – 2:1
  • 15.07. 18:00. Полония Варшава (Польша) – Злин (Чехия) – 0:2
  • 15.07. 18:00. Регенсбург (Германия) – Фильцинг (Германия) – 2:3
  • 15.07. 18:00. Своге (Болгария) – Ботев Ихтиман (Болгария) – 1:0
  • 15.07. 18:00. Спишска-Нова-Вес (Словакия) – Ружомберок B (Словакия) – 2:1
  • 15.07. 18:00. Флери-Мерожис (Франция) – Булонь (Франция) – 0:2
  • 15.07. 18:00. Чарни Поланец (Польша) – Ярослав (Польша) – 1:4
  • 15.07. 18:00. Штурм Грац (Австрия) – Погонь Щецин (Польша) – 1:0
  • 15.07. 18:00. Яблонец (Чехия) – Харьков (Украина) – 1:0
  • 15.07. 18:30. Берое (Болгария) – Марица Милево (Болгария) – 1:2
  • 15.07. 18:30. Заря (Украина) – Коньяспор (Турция) – 1:2
  • 15.07. 18:30. Палермо (Италия) – Гердейна (Италия) – 8:0
  • 15.07. 18:30. Хапоэль Хайфа (Израиль) – Теута (Албания) – 1:1
  • 15.07. 19:00. Айнтрахт Трир (Германия) – Фортуна Кельн (Германия) – 1:3
  • 15.07. 19:00. Бронь Радом (Польша) – Церамика Опочно (Польша) – 2:3
  • 15.07. 19:00. Бяла-Подляска (Польша) – Полония Варшава U19 (Польша) – 3:1
  • 15.07. 19:00. Горни Ржедице (Чехия) – Нове-Место-на-Мораве (Чехия) – 2:2
  • 15.07. 19:00. Градец-Кралове B (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 2:5
  • 15.07. 19:00. Дижон (Франция) – ЮНФП (Франция) – 5:2
  • 15.07. 19:00. Дорфмеркинген (Германия) – Аален (Германия) – 0:2
  • 15.07. 19:00. Дубрава (Хорватия) – Сегеста (Хорватия) – 0:6
  • 15.07. 19:00. Заглембе II (Польша) – Бытом-Оджаньски (Польша) – 0:1
  • 15.07. 19:00. Запы (Чехия) – Брандис-над-Лабем (Чехия) – 6:1
  • 15.07. 19:00. Карловац (Хорватия) – Сесвете (Хорватия) – 0:0
  • 15.07. 19:00. Козловице (Чехия) – Всетин (Чехия) – 2:0
  • 15.07. 19:00. Лаваль (Франция) – Кевийи Руан (Франция) – 5:0
  • 15.07. 19:00. Лидзбарк-Варминьски (Польша) – Эльблонг (Польша) – 0:2
  • 15.07. 19:00. Ноа (Армения) – Ван (Армения) – 2:0
  • 15.07. 19:00. Нордлинген (Германия) – Хайденхайм (Германия) – 0:9
  • 15.07. 19:00. Нотец Чарнкув (Польша) – Спарта Бродница (Польша) – 6:0
  • 15.07. 19:00. Олдершот (Англия) – Портсмут (Англия) – 2:0
  • 15.07. 19:00. Рапид (Австрия) – Панатинаикос (Греция) – 4:1
  • 15.07. 19:00. Фридек-Мистек B (Чехия) – Поланка-над-Одроу (Чехия) – 3:3
  • 15.07. 19:30. 1980 Вена (Австрия) – Винер Виктория (Австрия) – 1:3
  • 15.07. 19:30. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 0:1
  • 15.07. 19:30. Зальцбург (Австрия) – Башакшехир (Турция) – 1:2
  • 15.07. 19:30. Клагенфурт (Австрия) – Аустрия Клагенфурт (Австрия) – 2:0
  • 15.07. 19:30. Кришов (Германия) – Альтглинике (Германия) – 0:6
  • 15.07. 19:30. Лион (Франция) – Серветт (Швейцария) – 2:1
  • 15.07. 19:30. Патро Эйсден (Бельгия) – Сент-Трюйден (Бельгия) – 0:4
  • 15.07. 19:30. Полония Голина (Польша) – Вжесня (Польша) – 3:2
  • 15.07. 19:30. Полония Слубице (Польша) – 1.ФК Франкфурт (Германия) – 2:1
  • 15.07. 19:30. Ратенов (Германия) – Бранденбургер (Германия) – 1:3
  • 15.07. 19:30. Слога (Босния и Герцеговина) – Напредак (Сербия) – 1:0
  • 15.07. 19:30. Солихалл (Англия) – Бирмингем (Англия) – 0:3
  • 15.07. 19:30. Уния Сважендз (Польша) – Липно Стешев (Польша) – 3:0
  • 15.07. 19:30. Хемницер (Германия) – Унтерхахинг (Германия) – 3:0
  • 15.07. 19:30. Цайц (Германия) – Ауе (Германия) – 0:6
  • 15.07. 19:30. Явор (Сербия) – Смедерево (Сербия) – 2:0
  • 15.07. 20:00. Айнхайт Рудольштадт (Германия) – Арнштадт (Германия) – 4:2
  • 15.07. 20:00. Боруссия М. II (Германия) – Кобленц (Германия) – 3:4
  • 15.07. 20:00. Виденбрюк (Германия) – Тезен (Германия) – 2:0
  • 15.07. 20:00. Витесс (Нидерланды) – АЕК (Греция) – 0:0
  • 15.07. 20:00. Гренобль (Франция) – Вильфранш (Франция) – 5:2
  • 15.07. 20:00. Эйпен (Бельгия) – Ла-Каламин (Бельгия) – 2:1
  • 15.07. 20:00. Орландо Пайретс (ЮАР) – Кордова (Испания) – 1:1
  • 15.07. 20:00. Санкт-Тенис (Германия) – Фортуна Д. II (Германия) – 1:4
  • 15.07. 20:00. Тасмания Берлин (Германия) – Целендорф (Германия) – 2:0
  • 15.07. 20:00. Хейст (Бельгия) – Мехелен (Бельгия) – 0:1
  • 15.07. 20:00. ХСВ Хук (Нидерланды) – НАК Бреда (Нидерланды) – 1:2
  • 15.07. 20:30. Барбате (Испания) – Кадис (Испания) – 0:7
  • 15.07. 20:30. Вальферданж (Люксембург) – Женесс Эш (Люксембург) – 3:2
  • 15.07. 20:30. Дерио (Испания) – Атлетик (Испания) – 0:3
  • 15.07. 20:30. Люксембург Сити (Люксембург) – Хостерт (Люксембург) – 0:4
  • 15.07. 20:30. Цайльсхайм (Германия) – Бавария Альценау (Германия) – 3:6
  • 15.07. 20:30. Шпрокхефель (Германия) – Германия Ратинген (Германия) – 2:1
  • 15.07. 21:00. Бавуа (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 2:1
  • 15.07. 21:00. Керьенг (Люксембург) – Виктория Роспорт (Люксембург) – 3:2
  • 15.07. 21:00. Скегнесс Таун (Англия) – Сканторп (Англия) – 0:1
  • 15.07. 21:15. Ардс Рейнджерс (Северная Ирландия) – Баллимакеш (Северная Ирландия) – 1:1
  • 15.07. 21:30. Поллок (Шотландия) – Питерсхилл (Шотландия) – 4:2

Видео матчей

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Николай Степанов Sport.ua
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