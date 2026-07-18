Эпицентр – Залаэгерсег – 0:1. Спарринг в Словении. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье
Клуб УПЛ Эпицентр проиграл контрольный матч на сборах в Словении.
17 июля в 19:30 Эпицентр Каменец-Подольский уступил команде Залаэгерсег из Венгрии (0:1).
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Единственный гол в товарищеском матче Бенце Мотяши забил на 58-й минуте.
Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.
Спарринг прошел в словенском городе Кршко на стадионе Матия Губец.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Товарищеский матч. 17 июля 2026
Кршко (Словения), стадион Матия Губец
19:30. Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Залаэгерсег (Венгрия) – 0:1
Гол: Бенце Мотяши, 58
Видео гола и обзор матча
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