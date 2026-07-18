Эпицентр – Залаэгерсег – 0:1. Спарринг в Словении. Видео гола и обзор

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Клуб УПЛ Эпицентр проиграл контрольный матч на сборах в Словении.

17 июля в 19:30 Эпицентр Каменец-Подольский уступил команде Залаэгерсег из Венгрии (0:1).

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Единственный гол в товарищеском матче Бенце Мотяши забил на 58-й минуте.

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.

Спарринг прошел в словенском городе Кршко на стадионе Матия Губец.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

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Товарищеский матч. 17 июля 2026

Кршко (Словения), стадион Матия Губец

19:30. Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Залаэгерсег (Венгрия) – 0:1

Гол: Бенце Мотяши, 58

Видео гола и обзор матча