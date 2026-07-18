Товарищеские матчи, 17 июля. Ничья для Карпат, поражение Эпицентра

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Эпицентр Каменец-Подольский уступил команде Залаэгерсег из Венгрии (0:1). Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона. Спарринг прошел в словенском городе Кршко на стадионе Матия Губец. Единственный гол в товарищеском матче забил Бенце Мотяши на 58-й минуте.

Вничью сыграли Карпаты Львов и хорватский клуб Локомотива Загреб (0:0). Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении. Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле.

Колос дома в Ковалевке переиграл команду Кудровка (2:0). Товарищеский матч прошел на стадионе Колос (тренировочное поле). По голу в каждом тайме забил Александр Демченко (15-я и 49-я минуты).

Товарищеские матчи. 17 июля 2026

17.07. 09:00. Хапоэль Кфар-Саба (Израиль) – Маккаби Яффа (Израиль) – 2:2

17.07. 10:30. Глория Быстрица (Румыния) – Бакэу (Румыния) – 1:0

17.07. 10:30. Душети (Грузия) – Урарту (Армения) – 4:3

17.07. 11:00. АСА Тыргу-Муреш (Рум.) – Металоглобус Бухарест (Рум.) – 2:1

17.07. 11:00. Зриньски (Босния и Герц.) – Посушье (Босния и Герц.) – 3:1

17.07. 11:00. Рюкю (Япония) – Урава (Япония) – 5:4

17.07. 11:30. Злин B (Чехия) – Тренчин B (Словакия) – 2:1

17.07. 11:30. Леганес (Испания) – Альбасете (Испания) – 0:0

17.07. 11:30. Лозанна Уши (Швейцария) – Серветт U21 (Швейцария) – 3:1

17.07. 11:30. Сталь Мелец (Польша) – Ярослав (Польша) – 2:2

17.07. 12:00. Киото (Япония) – Сёнан (Япония) – 1:4

17.07. 12:00. Простеёв (Чехия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 2:1

17.07. 12:00. Стокпорт (Англия) – Бристоль Сити (Англия) – 2:0

17.07. 13:00. Алверка (Португалия) – Уш Белененсеш (Португалия) – 2:1

17.07. 13:00. Виборг (Дания) – Орхус Фремад (Дания) – 1:0

17.07. 13:00. Йонг АЗ Алкмар (Нидерланды) – Йонг Аякс (Нидерланды) – 3:0

17.07. 13:00. Ключборк (Польша) – Варта Серадз (Польша) – 1:3

17.07. 13:00. Локомотив Лейпциг (Германия) – Галлешер (Германия) – 2:0

17.07. 13:00. Мотор Люблин (Польша) – Хапоэль Иерусалим (Израиль) – 2:0

17.07. 13:00. Норшелланн (Дания) – Спарта Прага (Чехия) – 5:1

17.07. 13:00. Плоцк (Польша) – ЛКС Лодзь (Польша) – 3:0

17.07. 13:00. Сеннерйюск (Дания) – Колдинг (Дания) – 1:0

17.07. 13:00. Уния Сважендз (Польша) – Клечев (Польша) – 1:7

17.07. 13:30. Рода (Нидерланды) – Беерсхот ВА (Бельгия) – 1:0

17.07. 14:00. Ольборг (Дания) – Силькеборг (Дания) – 1:2

17.07. 14:00. Полония Бытом (Польша) – Островец-Свентокшиски (Польша) – 4:0

17.07. 14:30. Фейеноорд (Нидерланды) – Шарлеруа (Бельгия) – 3:1

17.07. 15:00. Де Графсхап (Нидерланды) – Телстар (Нидерланды) – 3:6

17.07. 15:00. Леванте (Испания) – Шеффилд Юнайтед (Англия) – 1:2

17.07. 15:00. Маритиму (Португалия) – Лейшоэш (Португалия) – 1:5

17.07. 15:00. Мидтьюлланн (Дания) – Оденсе (Дания) – 4:1

17.07. 15:00. Свит Щецин (Польша) – Блекитни Старгард (Польша) – 0:1

17.07. 15:00. Хераклес (Нидерланды) – Эммен (Нидерланды) – 2:0

17.07. 15:30. Колос (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:0

17.07. 16:00. ГКС Погонь (Польша) – Сувалки (Польша) – 0:2

17.07. 16:00. Гуменне (Словакия) – Сандеция Новы-Сонч (Польша) – 1:4

17.07. 16:00. Эрзурумспор (Турция) – Ризеспор (Турция) – 0:0

17.07. 16:00. Корона Кельце (Польша) – Термалица (Польша) – 0:2

17.07. 16:00. Норшелланн (Дания) – Ягеллония (Польша) – 1:2

17.07. 16:00. Санкт-Пёльтен (Австрия) – Либерец (Чехия) – 1:3

17.07. 16:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Аль-Садд (Катар) – 2:1

17.07. 16:30. Майнц (Германия) – Кайзерслаутерн (Германия) – 4:1

17.07. 16:30. Спаэри (Грузия) – Урарту (Армения) – 2:3

17.07. 17:00. Заглембе (Польша) – Богемианс (Чехия) – 0:2

17.07. 17:00. Сталь Мелец (Польша) – Авиа Свидник (Польша) – 3:4

17.07. 17:00. Хелмонд (Нидерланды) – Аль-Таавон (Саудовская Аравия) – 0:2

17.07. 17:30. Еддело (Германия) – Пройссен Мюнстер (Германия) – 0:3

17.07. 17:30. Редклифф (Англия) – Шрусбери (Англия) – 0:0 (пен. 4:2)

17.07. 17:30. Спарта Прага B (Чехия) – Цвиккау (Германия) – 3:2

17.07. 18:00. Аустрия (Am) (Австрия) – Лафниц (Австрия) – 5:0

17.07. 18:00. Брно (Чехия) – Подбрезова (Словакия) – 2:0

17.07. 18:00. Бургхаузен (Германия) – Аугсбург II (Германия) – 1:1

17.07. 18:00. Гавр (Франция) – Амьен (Франция) – 1:2

17.07. 18:00. Жижков (Чехия) – Баник Мост-Соуш (Чехия) – 3:2

17.07. 18:00. Линкольн (Англия) – Лейтон Ориент (Англия) – 0:2

17.07. 18:00. Мец (Франция) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 6:0

17.07. 18:00. Монпелье (Франция) – Ле-Пюи-ан-Веле (Франция) – 5:2

17.07. 18:00. Падерборн (Германия) – Окаяма (Япония) – 3:1

17.07. 18:00. Радомяк Радом (Польша) – Легия II (Польша) – 2:1

17.07. 18:00. Рид (Австрия) – РВ Эссен (Германия) – 3:0

17.07. 18:00. Сьон (Швейцария) – Анси (Франция) – 4:0

17.07. 18:00. Фридек-Мистек (Чехия) – Валашске-Мезиржичи (Чехия) – 8:1

17.07. 18:30. Локомотива Загреб (Хорватия) – Карпаты (Украина) – 0:0

17.07. 18:30. Ренн (Франция) – Генгам (Франция) – 3:1

17.07. 18:30. Своге (Болгария) – Хапоэль Петах-Тиква (Израиль) – 2:1

17.07. 18:30. Скендербеу (Албания) – Струга (Северная Македония) – 0:1

17.07. 18:30. Челик Зеница (Босния и Герц.) – Звиезда 09 (Босния и Герц. – 4:0

17.07. 19:00. Адмира (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 2:3

17.07. 19:00. Ауденарде (Бельгия) – Брюгге U23 (Бельгия) – 2:2

17.07. 19:00. Байройт (Германия) – Йена (Германия) – 1:1

17.07. 19:00. БФК Динамо (Германия) – Берлинер АК 07 (Германия) – 2:0

17.07. 19:00. Вальдорф (Германия) – Дармштадт (Германия) – 1:4

17.07. 19:00. Виктория Кёльн (Германия) – Эльферсберг (Германия) – 2:1

17.07. 19:00. Вольфсберг (Австрия) – Капфенберг (Австрия) – 6:1

17.07. 19:00. Кретей (Франция) – Флери-Мерожи (Франция) – 3:1

17.07. 19:00. Любовня (Словакия) – Кендице (Словакия) – 1:1

17.07. 19:00. Миява (Словакия) – Легота-под-Втачником (Словакия) – 1:2

17.07. 19:00. Младост ДГ (Черногория) – Вождовац (Сербия) – 3:3

17.07. 19:00. Родез (Франция) – Канны (Франция) – 4:1

17.07. 19:00. Усти-над-Лабем (Чехия) – Дукла Прага (Чехия) – 2:2

17.07. 19:00. Фалькенберг (Швеция) – Лагольмс (Швеция) – 6:0

17.07. 19:00. Частковце (Словакия) – Угерски-Брод (Чехия) – 1:1

17.07. 19:00. Ческа-Липа (Чехия) – Велке-Гамри (Чехия) – 3:0

17.07. 19:15. Бальцан (Мальта) – Гзира (Мальта) – 1:0

17.07. 19:30. Герта Берлин (Германия) – ВСГ Сваровски (Австрия) – 3:2

17.07. 19:30. Дунайска-Стреда (Словакия) – Болтон (Англия) – 2:1

17.07. 19:30. Эльденсе (Испания) – Миллуолл (Англия) – 2:1

17.07. 19:30. Залаэгерсег (Венгрия) – Эпицентр (Украина) – 1:0

17.07. 19:30. Кремзер (Австрия) – Амштеттен (Австрия) – 0:2

17.07. 19:30. Лукенвальде (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 1:1

17.07. 19:30. Олимпиакос Пирей (Греция) – Ситтард (Нидерланды) – 3:1

17.07. 19:30. По (Франция) – Тарб (Франция) – 3:0

17.07. 19:30. Хомбург (Германия) – Пирмазенс (Германия) – 1:0

17.07. 20:00. Битбург (Германия) – Айнтрахт Трир (Германия) – 0:3

17.07. 20:00. Брюгге (Бельгия) – Херенвен (Нидерланды) – 2:3

17.07. 20:00. Винтертур (Швейцария) – Унион Берлин (Германия) – 1:1

17.07. 20:00. Глоггниц (Австрия) – СК Вайц (Австрия) – 3:2

17.07. 20:00. Дойчландсбергер (Австрия) – Трайбах (Австрия) – 2:2

17.07. 20:00. Зелзате (Бельгия) – Спортинг Локерен (Бельгия) – 0:2

17.07. 20:00. Истра 1961 (Хорватия) – Милтон Кинс Донс (Англия) – 2:1

17.07. 20:00. Кальсдорф (Австрия) – Штадтверке Брук/Мур (Австрия) – 5:1

17.07. 20:00. Питерборо (Англия) – Неом СК (Саудовская Аравия) – 0:0

17.07. 20:00. СФ Вильдон (Австрия) – Вольфсберг (Am) (Австрия) – 6:1

17.07. 20:00. Утрехт (Нидерланды) – В-Варен Нагасаки (Япония) – 3:2

17.07. 20:00. Хетафе (Испания) – Рединг (Англия) – 1:0

17.07. 20:10. Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Прешов (Словакия) – 0:0

17.07. 20:15. Бергиш-Гладбах (Германия) – Хильден (Германия) – 4:1

17.07. 20:30. Бюль (Швейцария) – Портаблан (Швейцария) – 2:0

17.07. 20:30. Оберварт (Австрия) – Маттерсбург СФ 2020 (Австрия) – 2:1

17.07. 20:30. Рапперсвиль-Йона (Швейцария) – Хам (Швейцария) – 3:1

17.07. 21:00. Аустрия Вена (Австрия) – Пакш (Венгрия) – 4:1

17.07. 21:00. Борем Вуд (Англия) – Арсенал U21 (Англия) – 1:1

17.07. 21:00. Вест Бромвич (Англия) – Бромли (Англия) – 4:1

17.07. 21:00. Мотеруэлл (Шотландия) – Генк (Бельгия) – 3:4

17.07. 21:00. Олфретон (Англия) – Дерби (Англия) – 0:2

17.07. 21:00. Санкт-Галлен (Швейцария) – Норвич (Англия) – 0:3

17.07. 21:00. Умраниеспор (Турция) – Галатасарай (Турция) – 1:5

17.07. 21:15. Лугано (Швейцария) – Вадуц (Лихтенштейн) – 1:2

17.07. 21:30. Аккрингтон (Англия) – Брэдфорд (Англия) – 1:0

17.07. 21:30. Гайзли (Англия) – Стоксбридж (Англия) – 2:0

17.07. 21:30. Денби (Уэльс) – Эйрбас (Уэльс) – 0:2

17.07. 21:30. Лимингтон (Англия) – Ковентри U21 (Англия) – 2:3

17.07. 21:30. Лонгбридж Таун (Англия) – Клитеро (Англия) – 1:4

17.07. 21:30. Моста (Мальта) – Бирзеббуджа (Мальта) – 0:4

17.07. 21:45. Бенфика (Португалия) – Вильярреал (Испания) – 2:0

17.07. 21:45. Бишопс (Англия) – Херефорд (Англия) – 2:0

17.07. 21:45. Хартс (Шотландия) – Райо Вальекано (Испания) – 2:1

17.07. 21:45. Хейбридж (Англия) – Колчестер (Англия) – 0:4

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