Львовские Карпаты на сборах сыграли вничью с командой из Хорватии

Львовские Карпаты провели контрольный матч на сборах в межсезонье.

17 июля в 18:30 вничью сыграли Карпаты Львов и хорватский клуб Локомотива Загреб (0:0).

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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

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Товарищеский матч

17 июля 2026. Гросупле (Словения)

18:30. Карпаты Львов (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 0:0

Карпаты: Марченко, Лях (Цымбалистый, 81), Бабогло (Стецьков, 81), Холод (Глец), Мирошниченко (Сыч, 81), Эрики (Сапуга, 81), Чачуа (Резник, 81), Моха (Шах, 69), Русин (Вантух, 69), Алькайн (Карабин, 69), Костенко (Дедов, 81).

Видеозапись матча

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