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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
17.07.2026 18:30 – FT 0 : 0
Локомотива Загреб
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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 21:23 | Обновлено 17 июля 2026, 21:30
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Львовские Карпаты на сборах сыграли вничью с командой из Хорватии

Поединок против команды Локомотива Загреб завершился в нулевую ничью

17 июля 2026, 21:23 | Обновлено 17 июля 2026, 21:30
245
0
Львовские Карпаты на сборах сыграли вничью с командой из Хорватии
ФК Карпаты
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Львовские Карпаты провели контрольный матч на сборах в межсезонье.

17 июля в 18:30 вничью сыграли Карпаты Львов и хорватский клуб Локомотива Загреб (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч

17 июля 2026. Гросупле (Словения)

18:30. Карпаты Львов (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 0:0

Карпаты: Марченко, Лях (Цымбалистый, 81), Бабогло (Стецьков, 81), Холод (Глец), Мирошниченко (Сыч, 81), Эрики (Сапуга, 81), Чачуа (Резник, 81), Моха (Шах, 69), Русин (Вантух, 69), Алькайн (Карабин, 69), Костенко (Дедов, 81).

Видеозапись матча

Инфографика

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Карпаты Львов – Локомотива Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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