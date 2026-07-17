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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 18:23 | Обновлено 17 июля 2026, 18:29
246
0

Назван стартовый состав Карпат на матч против клуба Локомотива Загреб

17 июля в 18:30 состоится контрольный поединок на сборах в Словении

17 июля 2026, 18:23 | Обновлено 17 июля 2026, 18:29
246
0
Назван стартовый состав Карпат на матч против клуба Локомотива Загреб
ФК Карпаты Львов
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

17 июля в 18:30 встречаются Карпаты Львов и хорватский клуб Локомотива Загреб.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоится в словенском городе Гросупле.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Назван стартовый состав Карпат на матч против клуба Локомотива Загреб

Карпаты: Марченко, Бабогло (кап), Холод, Лях, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Моха, Русин, Алькайн, Костенко.

Запас: Мысак, Цымбалистый, Стецков, Глец, Сыч, Сапуга, Кокодиняк, Резник, Вантух, Шах, Карабин, Дедов.

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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