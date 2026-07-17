Назван стартовый состав Карпат на матч против клуба Локомотива Загреб
17 июля в 18:30 состоится контрольный поединок на сборах в Словении
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
17 июля в 18:30 встречаются Карпаты Львов и хорватский клуб Локомотива Загреб.
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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Товарищеская игра состоится в словенском городе Гросупле.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Назван стартовый состав Карпат на матч против клуба Локомотива Загреб
Карпаты: Марченко, Бабогло (кап), Холод, Лях, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Моха, Русин, Алькайн, Костенко.
Запас: Мысак, Цымбалистый, Стецков, Глец, Сыч, Сапуга, Кокодиняк, Резник, Вантух, Шах, Карабин, Дедов.
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