Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

17 июля в 18:30 встречаются Карпаты Львов и хорватский клуб Локомотива Загреб.

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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоится в словенском городе Гросупле.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Назван стартовый состав Карпат на матч против клуба Локомотива Загреб

Карпаты: Марченко, Бабогло (кап), Холод, Лях, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Моха, Русин, Алькайн, Костенко.

Запас: Мысак, Цымбалистый, Стецков, Глец, Сыч, Сапуга, Кокодиняк, Резник, Вантух, Шах, Карабин, Дедов.

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