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Товарищеские матчи
16 июля 2026, 22:41 | Обновлено 16 июля 2026, 22:46
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0

Локомотива – Карпаты. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 17 июля в 18:00 по Киеву

16 июля 2026, 22:41 | Обновлено 16 июля 2026, 22:46
61
0
Локомотива – Карпаты. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Карпаты
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В пятницу, 17 июля, состоится товарищеский поединок между «Локомотивой Загреб» и «Карпатами». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Локомотива Загреб

Предыдущий команд для хорватской команды прошел довольно средне. После 36 туров национального чемпионата на балансе «Локомотивы» было 44 балла, что позволило ей занять 5-е место турнирной таблицы. От топ-4 и зоны еврокубков коллектив отстал на девять очков.

В Кубке Хорватии загребцам удалось квалифицироваться в четвертьфинал, где они в серии пенальти уступил «Славену Белупо».

Карпаты Львов

Для львовян предыдущий сезон также прошел довольно неоднозначно. Даже после назначения Франа Фернандеса результаты не стали эталонными, в общей сложности коллектив получил 41 очко за 30 игр и занял 9-е место общего зачета. Расстояние от топ-4 было значительным – 16 зачетных пунктов.

Не удивили «Карпаты» и в Кубке Украины, где они вылетели на стадии 1/16 финала после минимального проигрыша «Буковине».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Локомотива» победила в 4/5 играх на текущем летнем собрании.
  • В каждом из 5 предыдущих матчей «Локомотивы» было забито больше 2.5 гола.
  • За 30 игр предыдущего сезона Премьер-лиги «Карпаты» пропустили 31 гол.


Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
17 июля 2026 -
17:00
Локомотива Загреб
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Карпаты Львов Локомотива Загреб прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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