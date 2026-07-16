В пятницу, 17 июля, состоится товарищеский поединок между «Локомотивой Загреб» и «Карпатами». По киевскому времени игра начнется в 18:00.



Локомотива Загреб



Предыдущий команд для хорватской команды прошел довольно средне. После 36 туров национального чемпионата на балансе «Локомотивы» было 44 балла, что позволило ей занять 5-е место турнирной таблицы. От топ-4 и зоны еврокубков коллектив отстал на девять очков.



В Кубке Хорватии загребцам удалось квалифицироваться в четвертьфинал, где они в серии пенальти уступил «Славену Белупо».



Карпаты Львов



Для львовян предыдущий сезон также прошел довольно неоднозначно. Даже после назначения Франа Фернандеса результаты не стали эталонными, в общей сложности коллектив получил 41 очко за 30 игр и занял 9-е место общего зачета. Расстояние от топ-4 было значительным – 16 зачетных пунктов.



Не удивили «Карпаты» и в Кубке Украины, где они вылетели на стадии 1/16 финала после минимального проигрыша «Буковине».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Локомотива» победила в 4/5 играх на текущем летнем собрании.

В каждом из 5 предыдущих матчей «Локомотивы» было забито больше 2.5 гола.

За 30 игр предыдущего сезона Премьер-лиги «Карпаты» пропустили 31 гол.



Прогноз



Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66 по линии БК betking.