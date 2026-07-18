Карпаты Львов – Локомотива Загреб – 0:0. Видеообзор матча в Словении

Львовские Карпаты провели контрольный матч на сборах в межсезонье.

17 июля в 18:30 вничью сыграли Карпаты Львов и хорватский клуб Локомотива Загреб (0:0).

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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

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Товарищеский матч

17 июля 2026. Гросупле (Словения)

18:30. Карпаты Львов (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 0:0

Карпаты: Марченко, Мирошниченко, Бабогло, Холод, Лях, Эрики, Чачуа, Моха, Алькайн, Русин, Костенко.

Во втором тайме на поле вышли: Вантух, Шах, Карабин, Цымбалистый, Сапуга, Дедов, Глец, Резник, Сыч, Стецьков.

Главный тренер – Франсиско Фернандес.

Локомотива: Саватович, Юкич, Василь, Лорбер, Белцар, Вукович, Шушак, Катич, Краевски, Суботич, Костелац.

Во втором тайме на поле вышли: Джуркович, Антунович, Фетай, Реич, Кайке.

Главный тренер – Никица Елавич.

Видеообзор матча

Видеозапись матча