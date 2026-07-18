Карпаты Львов – Локомотива Загреб – 0:0. Видеообзор матча в Словении
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Львовские Карпаты провели контрольный матч на сборах в межсезонье.
17 июля в 18:30 вничью сыграли Карпаты Львов и хорватский клуб Локомотива Загреб (0:0).
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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Товарищеский матч
17 июля 2026. Гросупле (Словения)
18:30. Карпаты Львов (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 0:0
Карпаты: Марченко, Мирошниченко, Бабогло, Холод, Лях, Эрики, Чачуа, Моха, Алькайн, Русин, Костенко.
Во втором тайме на поле вышли: Вантух, Шах, Карабин, Цымбалистый, Сапуга, Дедов, Глец, Резник, Сыч, Стецьков.
Главный тренер – Франсиско Фернандес.
Локомотива: Саватович, Юкич, Василь, Лорбер, Белцар, Вукович, Шушак, Катич, Краевски, Суботич, Костелац.
Во втором тайме на поле вышли: Джуркович, Антунович, Фетай, Реич, Кайке.
Главный тренер – Никица Елавич.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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