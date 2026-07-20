ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал нападающего из Ямайки
Шакеон Сатчвелл получил трехлетний контракт
Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании контракта с ямайским нападающим Шакеоном Сатчвеллом.
Отмечается, что контракт между клубом и 22-летним футболистом будет действовать в течение следующих трёх сезонов. В «Кривбассе» он будет выступать под 9-м номером.
Шакеон является воспитанником самого титулованного ямайского клуба «Портмор Юнайтед» (2013–2014). Также выступал за St Andrew Technical High School (STATHS) — одну из сильнейших футбольных школ страны.
На профессиональном уровне дебютировал в 2022 году в составе «Портмор Юнайтед». В возрасте 19 лет переехал в Европу – стал футболистом клуба элитного дивизиона чемпионата Словении – «Рогашки». Последним его клубом был «Рудар» Веленье, Словения.
Ранее «Кривбасс» официально подписал Жуана Машаду.
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