ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал нападающего из Ямайки

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании контракта с ямайским нападающим Шакеоном Сатчвеллом.

Отмечается, что контракт между клубом и 22-летним футболистом будет действовать в течение следующих трёх сезонов. В «Кривбассе» он будет выступать под 9-м номером.

Шакеон является воспитанником самого титулованного ямайского клуба «Портмор Юнайтед» (2013–2014). Также выступал за St Andrew Technical High School (STATHS) — одну из сильнейших футбольных школ страны.

На профессиональном уровне дебютировал в 2022 году в составе «Портмор Юнайтед». В возрасте 19 лет переехал в Европу – стал футболистом клуба элитного дивизиона чемпионата Словении – «Рогашки». Последним его клубом был «Рудар» Веленье, Словения.

Ранее «Кривбасс» официально подписал Жуана Машаду.