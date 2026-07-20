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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 14:30 | Обновлено 20 июля 2026, 14:44
256
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал нападающего из Ямайки

Шакеон Сатчвелл получил трехлетний контракт

20 июля 2026, 14:30 | Обновлено 20 июля 2026, 14:44
256
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал нападающего из Ямайки
ФК Кривбасс
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Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании контракта с ямайским нападающим Шакеоном Сатчвеллом.

Отмечается, что контракт между клубом и 22-летним футболистом будет действовать в течение следующих трёх сезонов. В «Кривбассе» он будет выступать под 9-м номером.

Шакеон является воспитанником самого титулованного ямайского клуба «Портмор Юнайтед» (2013–2014). Также выступал за St Andrew Technical High School (STATHS) — одну из сильнейших футбольных школ страны.

На профессиональном уровне дебютировал в 2022 году в составе «Портмор Юнайтед». В возрасте 19 лет переехал в Европу – стал футболистом клуба элитного дивизиона чемпионата Словении – «Рогашки». Последним его клубом был «Рудар» Веленье, Словения.

Ранее «Кривбасс» официально подписал Жуана Машаду.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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