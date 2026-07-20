Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге, прервав лузстрик
В первом раунде Ангелина в двух сетах справилась с Кейтлин Кеведо
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 101) за 1 час и 59 минут.
WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/16 финала
Кейтлин Кеведо (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) [2] – 5:7, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц. Во втором круге Ангелина поборется с победительницей поединка Мария Лурдес Карле (Аргетина, WTA 231) – Юле Нимайер (Германия, WTA 566).
Калинина прервала лузстрик из трех матчей. До встречи с Кеведо последня победа Ангелина датировалась 22 июня – украинка переиграла Дарью Снигур на старте соревнований в Истборне.
Помимо Калининой, Украину в Гамбурге также представит Александра Олейникова. Олейникова посеяна под первым номером и в 1/16 финала сыграет против Насташи Шунк.
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