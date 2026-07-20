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  4. Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге, прервав лузстрик
WTA
20 июля 2026, 17:40 | Обновлено 20 июля 2026, 17:46
198
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Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге, прервав лузстрик

В первом раунде Ангелина в двух сетах справилась с Кейтлин Кеведо

20 июля 2026, 17:40 | Обновлено 20 июля 2026, 17:46
198
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Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге, прервав лузстрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 101) за 1 час и 59 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/16 финала

Кейтлин Кеведо (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) [2] – 5:7, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Во втором круге Ангелина поборется с победительницей поединка Мария Лурдес Карле (Аргетина, WTA 231) – Юле Нимайер (Германия, WTA 566).

Калинина прервала лузстрик из трех матчей. До встречи с Кеведо последня победа Ангелина датировалась 22 июня – украинка переиграла Дарью Снигур на старте соревнований в Истборне.

Помимо Калининой, Украину в Гамбурге также представит Александра Олейникова. Олейникова посеяна под первым номером и в 1/16 финала сыграет против Насташи Шунк.

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Ангелина Калинина Кейтлин Кеведо WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Вітаємо Гелю!
Молодець, що впоралась без третього сету)
Успіхів надалі!
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+1
На що може розраховувати гравчиня, яка зовсім не вміє подавати?
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0
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