ОФИЦИАЛЬНО. Названо, где сборная Украины проведет домашние игры Лиги наций

Сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Словакии.

Сине-желтая сборная будет выступать в группе 2 Дивизиона B с командами Венгрии, Грузии, Северной Ирландии. Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.

Поединки 3-го и 4-го туров Лиги наций 2026/27 сине-желтые сыграют в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатински, который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тысяч зрителей.

Встреча с Северной Ирландией состоится 2 октября, а матч против Венгрии запланирован на 5 октября. Начало обеих встреч – 21:45 по Киеву.

Первые два тура сборная Украины сыграет на выезде: 25 сентября – против Венгрии и 28 сентября – с Грузией. Заключительные поединки пройдут в ноябре: 14-го – против Северной Ирландии и 17-го – против Грузии.

Расписание матчей Лиги наций B2

🔹 Тур 1: 25.09.2026: Венгрия – Украина, Грузия – Сев. Ирландия

🔹 Тур 2: 28.09.2026: Грузия – Украина, Сев. Ирландия – Венгрия

🔹 Тур 3: 02.10.2026: Украина – Сев. Ирландия, Венгрия – Грузия

🔹 Тур 4: 05.10.2026: Украина – Венгрия, Сев. Ирландия – Грузия

🔹 Тур 5: ​​14.11.2026: Сев. Ирландия – Украина, Грузия – Венгрия

🔹 Тур 6: 17.11.2026: Украина – Грузия, Венгрия – Сев. Ирландия