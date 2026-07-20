ОФИЦИАЛЬНО. Названо, где сборная Украины проведет домашние игры Лиги наций
Сине-желтые сыграют в словацкой Трнаве против Северной Ирландии и Венгрии
Сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Словакии.
Сине-желтая сборная будет выступать в группе 2 Дивизиона B с командами Венгрии, Грузии, Северной Ирландии. Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.
Поединки 3-го и 4-го туров Лиги наций 2026/27 сине-желтые сыграют в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатински, который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тысяч зрителей.
Встреча с Северной Ирландией состоится 2 октября, а матч против Венгрии запланирован на 5 октября. Начало обеих встреч – 21:45 по Киеву.
Первые два тура сборная Украины сыграет на выезде: 25 сентября – против Венгрии и 28 сентября – с Грузией. Заключительные поединки пройдут в ноябре: 14-го – против Северной Ирландии и 17-го – против Грузии.
Расписание матчей Лиги наций B2
🔹 Тур 1: 25.09.2026: Венгрия – Украина, Грузия – Сев. Ирландия
🔹 Тур 2: 28.09.2026: Грузия – Украина, Сев. Ирландия – Венгрия
🔹 Тур 3: 02.10.2026: Украина – Сев. Ирландия, Венгрия – Грузия
🔹 Тур 4: 05.10.2026: Украина – Венгрия, Сев. Ирландия – Грузия
🔹 Тур 5: 14.11.2026: Сев. Ирландия – Украина, Грузия – Венгрия
🔹 Тур 6: 17.11.2026: Украина – Грузия, Венгрия – Сев. Ирландия
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