ОФИЦИАЛЬНО. Проиграли чемпиону. Сборная осталась без тренера после ЧМ

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Федерация футбола Бельгии подтвердила, что наставник Руди Гарсия покидает национальную команду. Стороны решили не продлевать контракт, который истекает 31 июля.

На ЧМ-2026 Бельгия вышла в четвертьфинал, где проиграла будущему чемпиону – сборной Испании.

Гарсия работал с командой с февраля 2025 года.

Пока нет информации, кто станет новым наставником сборной Бельгии.