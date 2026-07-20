Чемпионат мира20 июля 2026, 16:19 | Обновлено 20 июля 2026, 16:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Проиграли чемпиону. Сборная осталась без тренера после ЧМ
Руди Гарсия покидает сборную Бельгии
20 июля 2026, 16:19 | Обновлено 20 июля 2026, 16:23
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Федерация футбола Бельгии подтвердила, что наставник Руди Гарсия покидает национальную команду. Стороны решили не продлевать контракт, который истекает 31 июля.
На ЧМ-2026 Бельгия вышла в четвертьфинал, где проиграла будущему чемпиону – сборной Испании.
Гарсия работал с командой с февраля 2025 года.
Пока нет информации, кто станет новым наставником сборной Бельгии.
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