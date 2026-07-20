Снигур отдала сет, но обыграла немку на старте турнира WTA 250 в Праге

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В первом круге Снигур одолела представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 103) в трех сетах за 2 часа и 16 минут – 7:5, 3:6, 6:3.

Счет очных встреч соперниц – 2:0 в пользу украинки.

Во втором круге Дарья сыграет либо с Айлой Аксу (Турция, WTA 216), либо с Софией Костулас (Румыния, WTA 155).

Помимо Снигур, Украину в Праге также представляет Вероника Подрез, которая в 1/16 финала сыграет с Керол Янг Су Ли (США, WTA 179).

WTA 250 Прага. Хард, 1/16 финала

Дарья Снигур [8] – Элла Зайдель – 7:5, 3:6, 6:3