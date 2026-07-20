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  4. Снигур отдала сет, но обыграла немку на старте турнира WTA 250 в Праге
WTA
20 июля 2026, 14:29 | Обновлено 20 июля 2026, 14:37
236
4

Снигур отдала сет, но обыграла немку на старте турнира WTA 250 в Праге

Дарья одолела Эллу Зайдель в трех сетах в матче 1/16 финала

20 июля 2026, 14:29 | Обновлено 20 июля 2026, 14:37
236
4 Comments
Снигур отдала сет, но обыграла немку на старте турнира WTA 250 в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В первом круге Снигур одолела представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 103) в трех сетах за 2 часа и 16 минут – 7:5, 3:6, 6:3.

Счет очных встреч соперниц – 2:0 в пользу украинки.

Во втором круге Дарья сыграет либо с Айлой Аксу (Турция, WTA 216), либо с Софией Костулас (Румыния, WTA 155).

Помимо Снигур, Украину в Праге также представляет Вероника Подрез, которая в 1/16 финала сыграет с Керол Янг Су Ли (США, WTA 179).

WTA 250 Прага. Хард, 1/16 финала

Дарья Снигур [8] – Элла Зайдель – 7:5, 3:6, 6:3

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Дарья Снигур Элла Зайдель WTA Прага
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 4
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Чому Дар'я якщо вона Дарина??? Знову парашинську тему вводите, спіртовики???
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+2
Молодець!
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+1
Там вже Вероніка почала грати. А трансляції ніц.
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0
Розумничка. Дивує, що не тут не було посилання на трансляцію, добре, що є btu. Чекаємо на Подрєз.
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0
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