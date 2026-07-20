От Мбаппе до де ла Фуэнте: акценты медальных матчей мундиаля

Заключительные матчи чемпионатов мира, в которых решается судьба медалей, как правило, содержат в себе немало любопытного. Когда речь идет об осуществлении заветных мечтаний, то и игроки, и тренеры зачастую выставляют напоказ какие-то дотоле неизвестные струны своей души. И звучат мелодии из тех струн то мажорно, то минорно, то агрессивно, то тихо, то быстро-быстро, то слишком уж неспешно. Что ж, акцентируем внимание на финальных аккордах североамериканского футбольного лета.

Капитанство Деклана Райса – путь к забитому голу

Честью впервые вывести сборную Англии на поле с капитанской повязкой был удостоен Деклан Райс. И «канонир» достойно нес это знамя, уже в самом дебюте открыл счет, положив начало голевой феерии в утешительном финале. Вот что капитанская ответственность с людьми делает!

Уникальные 4 пропущенных гола французов за тайм

Собственно, фаворит бронзового матча (по мнению практически всех букмекеров) сборная Франции в 1-м тайме села в такую ​​лужу, что возникло впечатление абсолютной индифферентности игроков к происходящему на поле. 4 пропущенных французами гола только за один тайм – такого на больших турнирах с «Ле Бле» еще не бывало!

Букайо Сака – автор хет-трика

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Райс отнюдь не единственный «канонир», проявивший свои таланты в матче за 3-е место. Букайо Сака забил 3 гола в ворота «Трехцветных» и получил от whoscored.com фантастическую оценку 9,5 – больше всех в том многоголевом поединке. Эта честь вполне заслуженна. Забивая свой первый гол, Сака успешно взаимодействовал с Маркусом Рашфордом. К тому же был очень настойчив, ведь добился цели со второго удара (а еще нужно было подняться на ноги после падения в результате первого удара). Во время второго гола Букайо суперски использовал ювелирную разрезную передачу Эберечи Эзе. Ну и дальше Сака добавил к своему голевому многоцветью четко реализованный пенальти.

Двузначность Килиана Мбаппе

Еще в 1-м тайме бронзового поединка складывалось впечатление, что Килиан Мбаппе чуть ли не единственный футболист в синей форме, которого волнует исход этой встречи. После перерыва у Килиана вышло дважды отправить мяч в сетку ворот англичан. Сначала – левой после изящного паса вразрез Майкла Олисе. А в середине 2-го тайма, накануне гидрейшн брейка многоступенчатую стенку (и здесь решающий ассист – на счету Олисе, он вообще завоевал первенство в области ассистов на чемпионате с показателем в 7 голевых передач) подытожил точный удар бомбардира – опять же левой. Таким образом, у Мбаппе 10 голов на чемпионате и титул лучшего снайпера турнира. Кроме того, француз является единственным игроком в XXI веке, который сподобился на двузначную результативность по ходу одного турнира. А еще он опередил Лионеля Месси в общем списке бомбардиров чемпионатов мира, имея уже 22 гола в финальных стадиях. По правде говоря, ожидал настоящую драку за снайперское первенство в последних матчах чемпионата мира. Однако Месси в борьбу не вступил. Джуд Беллингем один гол забил, однако провел на поле немного времени, и на более весомый голевой результат просто не в состоянии был рассчитывать. Ну и Мбаппе оказался первым футболистом в истории, кто дважды стал лучшим бомбардиром на мировых чемпионатах. Однако все эти личные достижения, конечно, омрачили командные неудачи в двух последних матчах на североамериканском мундиале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Майкл Олисе

Двузначность утешительного финала

10 голов на двоих забили англичане и французы в матче за 3-е место! Настоящий голевой фестиваль без обороны! По сути, не в пользу защитных звеньев свидетельствует и показатель xG: 2,64:2,44 в пользу подопечных Дидье Дешама. Примечательно, что за матч команды нанесли по 19 ударов каждая. И в то же время, обратите внимание: ни одного предупреждения за матч, максимальное взаимоуважение соперников, футбол как таковой поднялся над грубостью.

Две испаноязычные команды в финале

Действующий чемпион Европы против действующего победителя Копа Америка! Испаноязычное дерби в финале (наличие испанского паспорта у Лео Месси также обсуждали в кулуарах) предполагало упорство и неуступчивость в борьбе. Впрочем, острословы-досаждальщики назвали этот матч несколько по-другому: спор команд, не одолевших Кабо-Верде в основное время.

Билетная дороговизна

Стоимость билетов на финальный матч, которые были выброшены на рынок непосредственно в день игры, страшно и называть. Пятизначные суммы в долларах США выводили это зрелище из разряда демократичных. Не только в ложах, но и на трибунах – мировой бомонд, селебрити, знаковые фигуры в истории футбола.

Слишком долгий перерыв

Промежуток в полчаса между 1-м и 2-м таймами – лишнее свидетельство невиданной коммерциализации футбола. Впрочем, не нарушает ли это устоявшуюся процедуру настроя футболистов на 2-й тайм?

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Спрей Славко Винчича

На 60-й минуте финала арбитр матча Славко Винчич назначил штрафной в пользу европейцев за фол Леандро Паредеса против Педро Порро. Но словенский арбитр так неосторожно обращался со спреем, что невольно распылил его в сторону Микеля Оярсабаля и Алекса Баэны. Наверное, не самые приятные ощущения, когда эта липкая масса целит тебе в глаза.

Малоконкурентность Аргентины

0 ударов по воротам за два тайма основного и в 1-м тайме дополнительного времени – таких позорных показателей в финалах не было ни у одной сборной в истории. А аргентинцы, будучи действующими чемпионами, это днище пробили. За 90 минут в финале xG на уровне 0,00 у представителей Серебряной страны! Лишь пропустив и пребывая в меньшинстве, южноамериканцы пошли вперед, сподобились пару раз нанести удары по воротам и наработать на пару опасных моментов. Видимо, знаменитая песня родом из 1980-х It's a final countdown («Обратный отсчет») в исполнении группы Europe, которая была запущена по стадиону перед стартом 2-й 15-минутки, подействовала. Но в большей степени она подействовала на испанцев, все же забивших решающий гол в 4-м тайме.

Кулаками после драки. Леандро Паредес

Аргентинцы вели себя на поле вызывающе, нередко играли грубо, в конце концов, оказались в меньшинстве из-за малопонятных действий Энцо Фернандеса. Да и Леандро Паредес, уже имея желтую, неоднократно нарушал правила и еще потом апеллировал к Фемиде. В конце концов, после финального свистка он затеял потасовку с испанцами, словно фиксируя свой грязноватый нрав. По-хорошему, не слишком достойное поведение Паредеса заслуживает весомой дисквалификации.

Луис де ла Фуэнте – старейший тренер, выигрывавший чемпионат мира

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65-летний тренер-триумфатор зажег своими идеями подопечных. Суперская организация игры, самая надежная оборона, ни разу на чемпионате испанцы не проигрывали по ходу матча (1 пропущенный гол за весь турнир – ни одна команда в истории такого достичь не смогла!). Примечательно, что де ла Фуэнте в историческом хит-параде стариканов-триумфаторов (хотя какой Луис старикан – свежесть его тренерских идей покоряет мир!) превзошел своего соотечественника Висенте дель Боске, который 16 лет назад привел «Фурию Роху» к первому мировому золоту. Ну и подопечные Луиса выдали воистину звездный турнир: Унаи Симон – лучший голкипер, Пау Кубарси – лучший молодой футболист, Родри – лучший игрок чемпионата мира.

А вот другой старикан (куда более возрастной!), находящийся на куда более ответственной должности, президент США Дональд Трамп, услышал оглушительный свист в свой адрес с трибун, когда шел по полю на церемонию награждения…

Испанские параллели

Собственно, общего в двух испанских чемпионствах – 2010-го и 2026-го – уйма. Помимо рекордов в возрасте тренеров, это еще и пребывание испанцев именно в группе Н. И тогда, и сейчас пиренейцы не слишком уверенно стартовали на турнире, по большому счету провалив первые матчи. И тогда, и сейчас испанцы принимали участие в мундиале в ранге действующего чемпиона Старого Света. И тогда, и сейчас в 1/8 финала испанцы осилили пиренейских соседей из Португалии со счетом 1:0. И тогда, и сейчас выиграли в финале 1:0, забив решающие голы в дополнительное время. И тогда, и сейчас европейская команда достигает чемпионской вершины за горами-долами, за тридевять земель от Европы (такое, кроме испанцев, выходило еще у немцев, но все подобные победы пришлись уже на ХХІ в., в прошлом веке неевропейские дали были не слишком-то гостеприимны к сборным из Старого Света). И тогда, и сейчас лучший вратарь турнира – испанец (в 2010-м таким был Икер Касильяс). Ну и, завершая параллели североамериканского мундиаля с южноафриканским, скажу, что и тогда, и сейчас стартовым матчем турнира была битва между мексиканцами и ЮАР.

Слезы Лионеля Месси

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Легендарный аргентинец не дотянулся до второго мирового золота в составе «альби-селесте». И, благодаря трибунам за поддержку по окончании матча, не сдерживал своих эмоций. Слезы Месси – еще одна отличительная черта и финальной игры, и чемпионата в целом.

Алексей РЫЖКОВ