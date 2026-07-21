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Лига Европы
21 июля 2026, 09:52 | Обновлено 21 июля 2026, 10:13
689
0

Защитник Динамо получил травму в матче Лиги Европы. Его ждет операция

Константин Вивчаренко выбыл из тренировочного процесса столичного клуба

21 июля 2026, 09:52 | Обновлено 21 июля 2026, 10:13
689
0
Защитник Динамо получил травму в матче Лиги Европы. Его ждет операция
ФК Динамо. Константин Вивчаренко
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Левый защитник Динамо Константин Вивчаренко получил травму колена в ответном матче Q1 Лиги Европы против клуба Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2).

Игроку предстоит хирургическая операция, после которой станут известны сроки его возвращения к тренировочному процессу. О ходе лечения Константина медицинский штаб клуба обещает сообщить дополнительно.

В текущем сезоне Вивчаренко принял участие в одном официальном матче из двух – вышел на замену на 76-й минуте ответной встречи против Университати.

В прошлом сезоне на счету защитника – 29 матчей (20 в УПЛ, 4 в Кубке Украины и 5 в еврокубках). Он не поможет Динамо в противостоянии Q2 ЛЕ с греческим клубом ПАОК.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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