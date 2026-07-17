ФОТО. Футбольная лотерея. Как Динамо выиграло серию пенальти в Румынии

Киевское Динамо пробилось во второй квалификационный раунд Лиги Европы 2026/27, обыграв румынский клуб Университатя Клуж в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).

После нулевой ничьей в первом матче команда Игоря Костюка снова владела преимуществом и создала значительно больше опасных моментов. Уже в первом тайме киевляне дважды отправляли мяч в сетку, однако оба гола были отменены из-за офсайдов после просмотра VAR.

Во второй половине встречи Динамо продолжило атаковать, но не реализовало свои шансы. В концовке основного времени и в овертаймах киевуская команда также была ближе к голу, однако счет так и не был открыт.

Победитель противостояния определился в серии пенальти. Голкипер Руслан Нещерет отразил удар соперника, а еще один футболист румынского клуба пробил выше ворот. Точные удары Андрея Ярмоленко, Владимира Бражко, Матвея Пономаренко и Джастина Лонвейка принесли киевской команде победу в серии со счетом 4:2.

Во второй раунде квалификации Лиги Европы Динамо сыграет против греческого клуба ПАОК, матчи пройдут 23 и 30 июля.

Лига Европы 2026/27

🔹 Квалификация Q1. Ответный матч. 16 июля 2026. Клуж (Румыния). Клуж Арена

20:30. Университатя Клуж (Румыния) – Динамо Киев (Украина) – 0:0, пен. 2:4

Первый матч – 0:0

Серия пенальти: Нистор (1:0), Ярмоленко (1:1), Кодря (не забил), Бражко (1:2), Кипчу (не забил), Пономаренко (1:3), Бик (2:3), Лонвейк (2:4)

Университатя: Михаил – Станоев (Чукву, 112), Кристя, Кодря, Кипчу (кап) – Пинью (Симион, 112), Драмме (Кинтеш, 92), Штефанеску (Алиев, 46), Бик, Менди (Адамс, 77) – Макалу (Нистор, 92).

Динамо: Нещерет – Кендзера (Вивчаренко, 76), Биловар, Михавко, Дубинчак (Малыш, 99) – Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 87), Пихаленок (кап) (Буяльский, 63), Редушко (Ярмоленко, 76), Волошин (Огундана, 87) – Пономаренко.

Предупреждения: Драмме, 4, Кипчу, 45+2, Пинью, 70 – Редушко, 59, Михавко, 86, Лонвейк, 105+1

Видео голов и обзор матча

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