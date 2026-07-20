ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала нападающего, недавно игравшего в россии
Джон Дуран снова покинул Аль-Наср
Лиссабонская «Бенфика» официально объявила о подписании контракта с колумбийским нападающим эр-риядского «Аль-Насра» Джоном Дураном.
Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах годовой аренды за 6,1 миллиона евро. В соглашении предусмотрена опция выкупа за 30 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Джон Дуран на правах аренды провёл 30 матчей в составе стамбульского «Фенербахче» и питерского «зенита», отличившись 7 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее «Бенфика» подписала договор о сотрудничестве с ФК «Харьков».
Bem-vindo, Jhon Durán! ✍️— SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2026
🇨🇴 Bienvenido! pic.twitter.com/yThPi7YvSe
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