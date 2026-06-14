Бразилия не обыграла Марокко, успех Австралии на ЧМ, неудача волейболистов
Главные новости за 13 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 13 июня.
1A. Таблица ЧМ. Группа D: США и Австралия впереди. Определены шансы на плей-офф
В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 Австралия переиграла Турцию 2:0
1B. Таблица ЧМ-2026. Все сыграли 1:1, в группе B установлено полное равенство
Оба матча стартового тура в этом квартете завершились вничью
2A. Талантливы только на словах. Турция потерпела поражение от Австралии
Команда Монтеллы начала ЧМ-2026 с ледяного душа
2B. ФОТО. Сборная Австралии стартовала на ЧМ-2026 с победы над Турцией
У победителей матча голы забили Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф
3A. Швейцария в конце матча ЧМ-2026 упустила победу над Катаром
Преимущество подопечных Якина было огромным
3B. ФОТО. Пропустив на 90+4, Швейцария на ЧМ упустила победу над Катаром
У швейцарцев забил Брель Эмболо с пенальти, а Буалем Хухи сравнял счет
4A. Победа оказалась недостижимой. Бразилия на ЧМ сыграла вничью с Марокко
Селесао и атласские львы обменялись голами в первом тайме
4B. Борьба вместо футбола. Шотландия на ЧМ минимально обыграла Гаити
Все решил гол Джона Макгинна в первом тайме
5A. Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо объявило о подписании голкипера
Илья Ольховый продолжит карьеру в киевском клубе
5C. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили о возвращении полузащитника в Динамо
У Валентина Рубчинского завершился срок аренды
6. Камбэк соперников. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Сине-желтые не сумели выиграть матч ЛН по волейболу, ведя 2:0 по партиям
7. Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной
Элина получила шестой номер посева и в 1/16 финала сыграет с Анной Калинской
8A. Юлиан Бойко в квалификации China Open переиграл китайца из топ-30 рейтинга
Украинский снукерист в Лестере обыграл Лея Пейфаня со счетом 6:2
8B. Людмила Лузан стала чемпионкой Европы на дистанции 200 метров
Украинская каноистка оставила всех соперниц далеко позади
9 Топурия стремится раздавить Гейджи в праздник. Главный бой UFC в Белом доме
Получится ли у Джастина выстоять?
10A. Способна ли Бразилия вновь стать великой?
Пятикратные чемпионы мира не являются одними из главных фаворитов мундиаля
10B. ЧМ-2026. Группа L: Три льва, Шашечные, Черные звезды и Канальщики
В этом квартете сыграют Англия, Хорватия, Гана и Панама
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Райан Роберто принес Фламенго 9 миллионов евро
Все решил гол в первом тайме