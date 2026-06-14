Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия не обыграла Марокко, успех Австралии на ЧМ, неудача волейболистов
Другие новости
14 июня 2026, 11:23 | Обновлено 14 июня 2026, 11:40
392
0

Бразилия не обыграла Марокко, успех Австралии на ЧМ, неудача волейболистов

Главные новости за 13 июня на Sport.ua

14 июня 2026, 11:23 | Обновлено 14 июня 2026, 11:40
392
0
Бразилия не обыграла Марокко, успех Австралии на ЧМ, неудача волейболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 13 июня.

1A. Таблица ЧМ. Группа D: США и Австралия впереди. Определены шансы на плей-офф
В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 Австралия переиграла Турцию 2:0

1B. Таблица ЧМ-2026. Все сыграли 1:1, в группе B установлено полное равенство
Оба матча стартового тура в этом квартете завершились вничью

2A. Талантливы только на словах. Турция потерпела поражение от Австралии
Команда Монтеллы начала ЧМ-2026 с ледяного душа

2B. ФОТО. Сборная Австралии стартовала на ЧМ-2026 с победы над Турцией
У победителей матча голы забили Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф

3A. Швейцария в конце матча ЧМ-2026 упустила победу над Катаром
Преимущество подопечных Якина было огромным

3B. ФОТО. Пропустив на 90+4, Швейцария на ЧМ упустила победу над Катаром
У швейцарцев забил Брель Эмболо с пенальти, а Буалем Хухи сравнял счет

4A. Победа оказалась недостижимой. Бразилия на ЧМ сыграла вничью с Марокко
Селесао и атласские львы обменялись голами в первом тайме

4B. Борьба вместо футбола. Шотландия на ЧМ минимально обыграла Гаити
Все решил гол Джона Макгинна в первом тайме

5A. Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо объявило о подписании голкипера
Илья Ольховый продолжит карьеру в киевском клубе

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили о возвращении полузащитника в Динамо
У Валентина Рубчинского завершился срок аренды

6. Камбэк соперников. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Сине-желтые не сумели выиграть матч ЛН по волейболу, ведя 2:0 по партиям

7. Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной
Элина получила шестой номер посева и в 1/16 финала сыграет с Анной Калинской

8A. Юлиан Бойко в квалификации China Open переиграл китайца из топ-30 рейтинга
Украинский снукерист в Лестере обыграл Лея Пейфаня со счетом 6:2

8B. Людмила Лузан стала чемпионкой Европы на дистанции 200 метров
Украинская каноистка оставила всех соперниц далеко позади

9 Топурия стремится раздавить Гейджи в праздник. Главный бой UFC в Белом доме
Получится ли у Джастина выстоять?

10A. Способна ли Бразилия вновь стать великой?
Пятикратные чемпионы мира не являются одними из главных фаворитов мундиаля

10B. ЧМ-2026. Группа L: Три льва, Шашечные, Черные звезды и Канальщики
В этом квартете сыграют Англия, Хорватия, Гана и Панама

По теме:
Разгромная победа США, Пищур перешел в Жирону, успех волейболистов в ЛН
Старт ЧМ-2026, победы Мексики и Южной Кореи, Моуриньо возглавил Реал
Караваев перешел в Шахтер, Моуриньо покинул Бенфику, спарринги перед ЧМ
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Футбол | 13 июня 2026, 16:24 37
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение

Райан Роберто принес Фламенго 9 миллионов евро

Борьба вместо футбола. Шотландия минимально обыграла Гаити
Футбол | 14 июня 2026, 06:05 9
Борьба вместо футбола. Шотландия минимально обыграла Гаити
Борьба вместо футбола. Шотландия минимально обыграла Гаити

Все решил гол в первом тайме

Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 14.06.2026, 08:24
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Футбол | 14.06.2026, 11:58
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Нидерланды – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 14.06.2026, 11:49
Нидерланды – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Нидерланды – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 10
Футбол
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
12.06.2026, 09:45 15
Футбол
Тупчий пояснил безумную победу Украины над Кубой в Лиге наций
Тупчий пояснил безумную победу Украины над Кубой в Лиге наций
12.06.2026, 19:39
Волейбол
Прошлогодняя чемпионка Лондона покинула турнир, получив от Рыбакиной бублик
Прошлогодняя чемпионка Лондона покинула турнир, получив от Рыбакиной бублик
12.06.2026, 15:35 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
12.06.2026, 11:08 18
Футбол
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
13.06.2026, 07:42
Бокс
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем