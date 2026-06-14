Бразилия не обыграла Марокко, успех Австралии на ЧМ, неудача волейболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 13 июня.

1A. Таблица ЧМ. Группа D: США и Австралия впереди. Определены шансы на плей-офф

В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 Австралия переиграла Турцию 2:0

1B. Таблица ЧМ-2026. Все сыграли 1:1, в группе B установлено полное равенство

Оба матча стартового тура в этом квартете завершились вничью

2A. Талантливы только на словах. Турция потерпела поражение от Австралии

Команда Монтеллы начала ЧМ-2026 с ледяного душа

2B. ФОТО. Сборная Австралии стартовала на ЧМ-2026 с победы над Турцией

У победителей матча голы забили Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф

3A. Швейцария в конце матча ЧМ-2026 упустила победу над Катаром

Преимущество подопечных Якина было огромным

3B. ФОТО. Пропустив на 90+4, Швейцария на ЧМ упустила победу над Катаром

У швейцарцев забил Брель Эмболо с пенальти, а Буалем Хухи сравнял счет

4A. Победа оказалась недостижимой. Бразилия на ЧМ сыграла вничью с Марокко

Селесао и атласские львы обменялись голами в первом тайме

4B. Борьба вместо футбола. Шотландия на ЧМ минимально обыграла Гаити

Все решил гол Джона Макгинна в первом тайме

5A. Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы

Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо объявило о подписании голкипера

Илья Ольховый продолжит карьеру в киевском клубе

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили о возвращении полузащитника в Динамо

У Валентина Рубчинского завершился срок аренды

6. Камбэк соперников. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке

Сине-желтые не сумели выиграть матч ЛН по волейболу, ведя 2:0 по партиям

7. Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной

Элина получила шестой номер посева и в 1/16 финала сыграет с Анной Калинской

8A. Юлиан Бойко в квалификации China Open переиграл китайца из топ-30 рейтинга

Украинский снукерист в Лестере обыграл Лея Пейфаня со счетом 6:2

8B. Людмила Лузан стала чемпионкой Европы на дистанции 200 метров

Украинская каноистка оставила всех соперниц далеко позади

9 Топурия стремится раздавить Гейджи в праздник. Главный бой UFC в Белом доме

Получится ли у Джастина выстоять?

10A. Способна ли Бразилия вновь стать великой?

Пятикратные чемпионы мира не являются одними из главных фаворитов мундиаля

10B. ЧМ-2026. Группа L: Три льва, Шашечные, Черные звезды и Канальщики

В этом квартете сыграют Англия, Хорватия, Гана и Панама